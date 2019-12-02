В «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» планируют вложить 700 млн рублей

В этом году в развитие агропромышленного комплекса Пензенской области было вложено 18 млрд руб. Губернатор Иван Белозерцев назвал эту сумму «рекордной» для данной сферы.

Он отметил, что в следующем году развитие АПК будет продолжено – в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» в 2020 году на эти цели планируется направить 700 млн руб.

Индекс производства сельскохозяйственной продукции по итогам 10 месяцев составил 114,6%. По этому показателю область вышла на первое место в Приволжском федеральном округе. По темпам роста животноводства, которое является «флагманом» пензенского АПК, область заняла первое место в ПФО и третье по России, подытожил губернатор.

Иван Сергеев