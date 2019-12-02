13 декабря газета «Коммерсантъ-Прикамье» проведет круглый стол по теме: «Развитие экспортного потенциала Пермского края»

По итогам 2018 года Пермский край вошел в ТОП-15 регионов страны по объёму экспорта и занял 11 строчку. Объём экспорта из Пермского края за январь-август 2019 года составил 3,49 млрд долларов (на 6,37% больше, чем за аналогичный период 2018 года). Тем не менее у экспортеров остаются вопросы, связанные с налогообложением, налаживанием связей с зарубежными партнерами, таможенным контролем и выходом малого и среднего бизнеса на экспорт. Какие меры государственной поддержки есть в регионе, что готовы предложить экспортерам пермские организации, как эффективно выстраивать работу экспортно-ориентированным предприятиям расскажут спикеры и эксперты круглого стола.

В рамках круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы:

• Этапы реализация проекта «Системные меры поддержки экспорта Пермского края»: ключевые показатели и способы их достижения.

• Государственные формы поддержки экспортно-ориентированных предприятий региона.

• Финансовые инструменты поддержки предприятий, осуществляющих экспортную деятельность.

• Особенности сертификации продукции экспортера, получение товарного знака и защита патентного права.

• Особенности транспортировки и таможенного оформления товаров на экспорт.

• Кейсы предприятий, занимающихся поставкой продукции за рубеж.

На мероприятии предполагается выступление следующих спикеров:

• первый заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края – Елена Дегтярева;

• заместитель министра экономического развития и инвестиций Пермского края – Ирина Григоренко;

• руководитель Центра поддержки экспорта – Иван Яковлев;

• руководитель центра «Мой бизнес» - Дмитрий Порохин;

• старший юрист юридической компании «Городисский и Партнеры» - Никита Мальцев;

• исполнительный директор ООО «НПО «Промед» - Иван Чебан;

• руководитель филиала ООО «ТРАСКО» в Перми – Денис Кива;

• заместитель начальника Пермской таможни - Павел Терехов;

Модератором круглого стола выступит к.э.н., доцент департамента менеджмента, декан факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ-Пермь Дмитрий Гергерт.

В качестве гостей на круглый стол приглашаются представители бизнеса, ведущие внешнюю торговлю, представители бизнеса, планирующие экспорт продукции.

По итогам встречи газета «Коммерсантъ-Прикамье» подготовит информационные материалы в ежедневную газету и на сайт. На мероприятие будут приглашены СМИ города Перми.

Круглый стол будет проходить 13 декабря с 13 до 15 часов в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» по адресу: ул. Петропавловская, 59 (вход со стороны сквера Уральских добровольцев).

Просим Вас подтвердить свое принципиальное участие до 06.12.2019 г. по телефону +7 908 254 10 45 (Анастасия Артемьева) или электронной почте: pr@kommersant.perm.ru

Партнеры круглого стола: