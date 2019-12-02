Омский «Эксперт банк» оспаривает в суде отзыв у него лицензии

АО «Эксперт банк» обратился в арбитражный суд Москвы с иском к Центробанку. Как следует из материалов дела, банк пытается оспорить решение регулятора об отзыве лицензии.

Лицензия у «Эксперт банка» была отозвана 1 ноября в связи с тем, что омский банк, по оценкам ЦБ, допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. «Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю»,— говорится в сообщении ЦБ. Кроме этого, банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, считает Банк России.

Суд рассмотрит иск «Эксперт банка» 13 января. Между тем, арбитражный суд Омской области 17 декабря рассмотрит заявление Центробанка к «Эксперт банку» о принудительной ликвидации и назначении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» ликвидатором.

По данным «Банки.ру», «Эксперт банк» основан в 1994 году как ТОО «Сибирский купеческий банк». В 2011 году банк получил действующее наименование. На 1 апреля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 8,42 млрд руб., объем собственных средств — 1,64 млрд руб.

Оксана Павлова