В Свердловской области 3% населения зарабатывает более 100 тыс. рублей в месяц

Свердловская область занимает 26 место в рейтинге регионов по уровню зарплат, пишет «РИА Новости». Чистая зарплата среднестатистического работника в области составляет 31,4 тыс. руб., самые распространенные зарплаты в регионе находятся в пределах 21-44 тыс. руб., 11% населения получает 15 тыс. руб., 3% — более 100 тыс. руб.

В топ-10 регионов попали два субъекта УрФО: Ямал занимает вторую строчку по стране, там 31,7% населения имеет зарплату выше 100 тыс. руб., ниже 15 тыс. руб. — у 0,7% населения, чистая зарплата среднестатистического работника составляет 75,5 тыс. руб., самые распространенные зарплаты в регионе — 48-133 тыс. руб.

Девятую строчку рейтинга занимает ХМАО, где 17,2% населения получает свыше 100 тыс. руб., меньше 15 тыс. руб. — 0,7% жителей, самые распространенные зарплаты в регионе: 38-86 тыс. руб., а чистая зарплата среднестатистического работника находится на уровне 58 тыс. руб. Рейтинг возглавляет Чукотский автономный округ, где 32,1% населения имеет месячную зарплату в размере более 100 тыс. руб.