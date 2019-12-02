Природоохранные мероприятия ММК снижают вредное воздействие на реку Урал

На прошедших в администрации Магнитогорска конференции и заседании координационного совета по приоритетным направлениям экологической реабилитации реки Урал представитель ММК рассказал о реализуемых компанией природоохранных мероприятиях, направленных на снижение негативного воздействия на Магнитогорское водохранилище и экосистему реки.



Как рассказал менеджер лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Александр Левашов, руководство металлургического комбината предпринимает все необходимое для снижения негативного влияния промышленного производства на водный объект. В 2015 году на ММК была разработана стратегия в области охраны окружающей среды, в которой поставлена цель - до 2025 года исключить сброс сточных вод в водные объекты.

Первым шагом, уже реализованным, стало строительство дополнительного резервуара для забора воды на производственные нужды с возведением гидротехнического сооружения с водопропускными устройствами и постами наблюдения. Длина дамбы - два с половиной километра со средней высотой семь метров, площадь резервуара-охладителя - 1,3 миллиона квадратных метров общей ёмкостью 9,5 миллиона кубических метров воды в год. Общие затраты на реализацию проекта составили 580 миллионов рублей. В ноябре 2018 года прекращён сброс сточных вод ПАО «ММК» в русло Урала, предприятие перешло на замкнутую систему водоснабжения. По данным лаборатории контроля воды ПАО «ММК», качество воды в створе реки ниже по течению значительно улучшилось. До конца года качество воды должно достичь нормативных параметров. Проектом предусмотрено также зарыбление водохранилища в четыре этапа мальками сазана. Всего будет выпущено в акваторию 800 тысяч мальков. Два этапа уже реализованы, половина нормы зарыбления выполнена. Кроме того, дамбу озеленили, высадив тысячу саженцев ивы и сирени.

Александр Левашов рассказал, что существует ещё одна проблема - сброс карьерных вод. У ММК два карьера, которые производят сбросы в водные объекты - доломитовый и известняковый. С доломитового сброс идёт в Сухую речку, с известнякового - в Урал. В 2019 году комбинат приступил к реализации проекта переброски вод доломитового карьера для повторного использования в шламохранилище № 2. Определён маршрут прохождения трубопровода длиной 3,5 километра, будет построена насосная станция. Карьерные воды в полном объёме поступают в шламохранилище для технических нужд производства, а сброс в Сухую речку будет исключён. Общие затраты на реализацию проекта составят 98 миллионов рублей.

- По действующему природоохранному законодательству серьёзные полномочия предоставлены субъекту Федерации для нормирования качества воды в рядом расположенных водных объектах, разработки комплексных программ по реабилитации и снижению загрязнения, но конкретной процедуры реализации этих полномочий нет, - отметил Александр Владимирович. - Нет нормативных актов, которые бы позволяли установить региональные нормативы качества воды и разрабатывать комплексные программы по снижению загрязнения. Такое положение можно включить в экологический стандарт, который сейчас разрабатывается в Челябинской области.

Река Урал, впадающая в Каспийское море, протекает по территории Республики Башкортостан, Челябинской и Оренбургской областей России, а также Западно-Казахстанской и Атырауской областей Республики Казахстан. Урал и его притоки являются источником жизни города Магнитогорска, обеспечивая нужды горожан и промышленных предприятий в водных ресурсах. Одно из крупнейших в мире металлургических предприятий - Магнитогорский металлургический комбинат - обязан своим рождением и развитием не только горе Магнитной, но и реке Урал. Благодаря комбинату здесь были построены гидротехнические сооружения сначала Магнитогорского, а позднее Верхнеуральского водохранилища многолетнего регулирования объёмом свыше 600 миллионов кубометров. Урал не только источник, но и приёмник хозяйственно-бытовых сточных вод и использованной воды промышленных предприятий. Поэтому очистка стоков, уменьшение антропогенной нагрузки на водные объекты – одна из первоочередных задач руководства комбината.

Решение экологических проблем бассейна реки Урал носит стратегический характер. Экологическая реабилитация водных объектов является одним из основных приоритетных направлений, затронутых в Указе Президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В заседании координационного совета по приоритетным направлениям реабилитации реки Урал приняли участие представители министерства экологии Челябинской области, Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, службы мониторинга Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, управления государственного аналитического контроля Республики Башкортостан, Магнитогорской природоохранной прокуратуры и других заинтересованных ведомств. По итогам заседания были скорректированы дальнейшие действия координационного совета и созданы механизмы оперативного воздействия в рамках экологической повестки. Также участники заручились поддержкой научного сообщества, которое в дальнейшем окажет содействие в части оптимального использования водных ресурсов, разработке новых технологий и подходов к очистке стоков и ликвидации техногенных загрязнений.