ПВО Сирии отразили атаку террористов в районе аэродрома Хамы

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили атаку беспилотников террористов в районе аэродрома Хамы, сообщает агентство SANA. Предполагается, что летательный аппараты имеют отношений к террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Также в городе Идлиб в одноименной провинции, а также в некоторых частях ее сельской местности террористические организации, связанные с «Джабхат ан-Нусра», нападают на армейские контрольно-пропускные пункты и мирных жителей. Армия Сирии продолжает операции против террористов в этом районе, отмечается в сообщении.

Бои за Идлиб ведутся в стране с 2011 года. Провинция расположена недалеко от границы с Турцией и является стратегической. Предполагается, что там боевики получают вооружение.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Ее целью была очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. 17 октября Турция и США договорились о приостановке операции.

22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Президент Турции, однако, выражал недовольство тем, как США и Россия выполняют свои обязательства.

Подробности — в материале “Ъ” «Президент Турции недоволен союзниками».