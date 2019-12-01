«Зенит» обыграл «Спартак» в меньшинстве

В матче 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московский «Спартак». Игра, состоявшаяся на «Газпром Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 21-й минуте встречи рикошетом после удара головой Артема Дзюбы срезал в свои ворота защитник спартаковцев Илья Кутепов.

Отметим, что на 49-й минуте у «Зенита» за две желтые карточки был удален полузащитник Магомед Оздоев, и оставшееся время матча петербургский клуб провел в меньшинстве.

В настоящий момент «Зенит» с 42 набранными очками продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата страны. Следующую встречу петербуржцы проведут 6 ноября — также дома против московского «Динамо».