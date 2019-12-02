Беспокоиться не о чем

Как следует из последнего опроса ВЦИОМа, 57% россиян положительно оценивают ситуацию в стране. Это значительно больше, чем в начале года. Каждого второго россиянина устраивает его собственная жизнь. При этом почти половина опрошенных смотрят в будущее с беспокойством.

Согласно результатам прошедшего в октябре опроса ВЦИОМа, в общей сложности 57% опрошенных позитивно оценивают ситуацию в стране. 37% назвали ситуацию скорее хорошей, 18% — хорошей, а еще 2% — очень хорошей. В октябре прошлого года этот показатель составлял 58%, к началу текущего года снизился до 50%, а теперь демонстрирует восстановление. Количество тех, кто считает ситуацию негативной, осталось прежним — 35% опрошенных. Число недовольных растет: два года назад их было 23%.

Каждого второго россиянина полностью устраивает жизнь, которую он ведет. Это максимальный показатель в этом году, но он на 8% ниже прошлогоднего — тогда жизнь полностью устраивала 58% опрошенных. Число тех, кто не удовлетворен своей жизнью, также растет: 22% опрошенных их жизнь не устраивает совершенно, 25% лишь отчасти удовлетворены ею. В прошлом году таких было 16% и 21% соответственно.

41% опрошенных не ожидают улучшений в своей жизни (в прошлом году таких было 40%). 23% ожидают, что через год их жизнь станет хуже. И только каждый четвертый россиянин ожидает, что через год его семья будет жить лучше, чем сейчас. В прошлом году ожидавших улучшения и ухудшения своей жизни было поровну — по 25% опрошенных.

Примерно половина опрошенных (48%) заявили, что смотрят в будущее с беспокойством и тревогой. Этот показатель снизился: в прошлом году таких было 50%. Не испытывают особых чувств по поводу будущего 23%, а 26% признались в том, что смотрят в будущее с уверенностью и оптимизмом. В прошлом году эти показатели равнялись 20% и 28% соответственно.

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров объясняет рост положительных оценок за прошедший год отсутствием негативной повестки: «Пенсионная реформа отработана, поляризации обстановки на внешней арене также не происходит». К тому же начали раскручиваться нацпроекты, деньги пошли в регионы, а рост цен замедлился, говорит социолог. Однако дальнейший рост оптимизма, по его словам, возможен лишь при отсутствии негативных изменений или новых экономических санкций, если «зарплаты будут расти, а дороги и заводы — открываться».

Политолог Евгений Минченко подтверждает связь «позитивной коррекции» с тем, что эффект пенсионной реформы сошел на нет, а экономическая ситуация выправляется. Политолог Александр Кынев, напротив, считает, что 35% респондентов, оценивающих ситуацию негативно,— это высокий показатель. Если экономика расти не будет, оптимизму взяться будет неоткуда, добавляет господин Кынев.

Людмила Сергеева