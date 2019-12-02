Беспокоиться не о чем

Как следует из последнего опроса ВЦИОМа, 57% россиян положительно оценивают ситуацию в стране. Это значительно больше, чем в начале года. Каждого второго россиянина устраивает его собственная жизнь. При этом почти половина опрошенных смотрят в будущее с беспокойством.
Согласно результатам прошедшего в октябре опроса ВЦИОМа, в общей сложности 57% опрошенных позитивно оценивают ситуацию в стране. 37% назвали ситуацию скорее хорошей, 18% — хорошей, а еще 2% — очень хорошей. В октябре прошлого года этот показатель составлял 58%, к началу текущего года снизился до 50%, а теперь демонстрирует восстановление. Количество тех, кто считает ситуацию негативной, осталось прежним — 35% опрошенных. Число недовольных растет: два года назад их было 23%.
Каждого второго россиянина полностью устраивает жизнь, которую он ведет. Это максимальный показатель в этом году, но он на 8% ниже прошлогоднего — тогда жизнь полностью устраивала 58% опрошенных. Число тех, кто не удовлетворен своей жизнью, также растет: 22% опрошенных их жизнь не устраивает совершенно, 25% лишь отчасти удовлетворены ею. В прошлом году таких было 16% и 21% соответственно.
41% опрошенных не ожидают улучшений в своей жизни (в прошлом году таких было 40%). 23% ожидают, что через год их жизнь станет хуже. И только каждый четвертый россиянин ожидает, что через год его семья будет жить лучше, чем сейчас. В прошлом году ожидавших улучшения и ухудшения своей жизни было поровну — по 25% опрошенных.
Примерно половина опрошенных (48%) заявили, что смотрят в будущее с беспокойством и тревогой. Этот показатель снизился: в прошлом году таких было 50%. Не испытывают особых чувств по поводу будущего 23%, а 26% признались в том, что смотрят в будущее с уверенностью и оптимизмом. В прошлом году эти показатели равнялись 20% и 28% соответственно.
Глава ВЦИОМа Валерий Федоров объясняет рост положительных оценок за прошедший год отсутствием негативной повестки: «Пенсионная реформа отработана, поляризации обстановки на внешней арене также не происходит». К тому же начали раскручиваться нацпроекты, деньги пошли в регионы, а рост цен замедлился, говорит социолог. Однако дальнейший рост оптимизма, по его словам, возможен лишь при отсутствии негативных изменений или новых экономических санкций, если «зарплаты будут расти, а дороги и заводы — открываться».
Политолог Евгений Минченко подтверждает связь «позитивной коррекции» с тем, что эффект пенсионной реформы сошел на нет, а экономическая ситуация выправляется. Политолог Александр Кынев, напротив, считает, что 35% респондентов, оценивающих ситуацию негативно,— это высокий показатель. Если экономика расти не будет, оптимизму взяться будет неоткуда, добавляет господин Кынев.
В поквартирном опросе «Левада-центра» с 21 по 27 ноября 2019 года приняли участие 1610 человек из 137 населенных пунктов в 50 регионах страны. По сравнению с прошлым годом респондентов, которые считают, что в их населенном пункте возможны массовые выступления против падения уровня жизни, стало меньше — 30% опрошенных против 37%. Число тех, кто находит выход людей на улицу в защиту своих прав маловероятным, увеличилось с 59% до 63%. За год до пенсионной реформы, в конце 2017 года, общественные настроения были еще менее протестными: 70% опрошенных тогда не верили в возможность выхода людей на митинги. Доля опрошенных, которые сообщили о готовности принять участие в уличных протестах, также за год снизилась (25% вместо 30%), но в декабре 2017 года она была более чем вдвое меньше (13%). Два года назад не стали бы митинговать 81% респондентов, в 2018 году — 66%, а сейчас — 69%.
Похожая ситуация и с отношением опрошенных к политическим протестам: 29% россиян полагают, что в их населенных пунктах такие протесты возможны. В прошлом году так думали 30%, а в 2017-м — лишь 19%. Сомнения в вероятности политических митингов и демонстраций высказали 66% опрошенных. В 2018 и 2017 годах их было 65% и 74% соответственно. Выходить на массовые политические выступления сейчас готовы 19% респондентов. В прошлом году таких было 22%, а до пенсионной реформы — всего 8%. 75% опрошенных говорят, что не стали бы в них участвовать. Таких было 74% в прошлом году и 85% — в 2017 году.
Директор «Левада-центра» Лев Гудков связывает снижение протестного потенциала с реакцией россиян на волну летних протестов накануне выборов в Мосгордуму, не давших результата, на который рассчитывали организаторы. Кроме того, отмечает социолог, за год произошло улучшение экономической ситуации в виде небольшого повышения заработной платы. «Однако в обществе сохраняется ощущение общей бесперспективности,— говорит господин Гудков.— Социальное раздражение никуда не делось, оно носит хронический характер, и его потенциал велик».
За два года почти любая массовая акция стала восприниматься как политическая, а значит — запрещенная, отметил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Обществу дали серию недвусмысленных сигналов о готовности разгона любых акций, даже разрешенных, как это было полгода назад в Петербурге (1 мая 2019 года.— “Ъ”). Поэтому готовность к выходу на акции требует большего запаса радикализма».
просмотров: 159545
просмотров: 132605
просмотров: 43721
просмотров: 39894
просмотров: 39713