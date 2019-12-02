ОАО РЖД не будет строить мобильные вышки

ОАО РЖД не планирует выходить в башенный сегмент, сообщил директор холдинга по IT Евгений Чаркин. «Это не наш сегмент,— пояснил он.— Напротив, мы планируем предоставить участникам рынка максимальный доступ на инфраструктуру нашей компании». Степень покрытия на железной дороге, мягко говоря, неоднородна, отмечает топ-менеджер, и клиенту сложно объяснить, что проблема связана не с ОАО РЖД, а с оператором. «Сейчас мы активно ведем работу с МТС, например по расширению степени покрытия, но все равно считаем, что ее нужно вести более активно, и максимально приглашаем участников рынка заходить на инфраструктуру и создавать дополнительные мощности»,— сказал он, уточнив, что компания уже давно работает с «МегаФоном» по обеспечению покрытия на участке Москва—Петербург. Сейчас любой оператор может получить технические условия и строить свою инфраструктуру, пояснил господин Чаркин. Однако он согласился, что с коммерческой точки зрения сотовым операторам это невыгодно, за исключением трех направлений: Москва—Петербург, Москва—Адлер и Москва—Нижний Новгород. Для того чтобы привлечь оператора, по мнению Евгения Чаркина, нужна поддержка государства, например по модели госпрограммы по покрытию связью сети автодорог. Сейчас ОАО РЖД ведет диалог с Минцифрой, уточнил он, по разработке подобных инструментов, в том числе рассматриваются концессия и другие варианты.

Наталья Скорлыгина