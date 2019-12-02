Правосудие нуждается в контроле

В Москве прошел VII Общероссийский гражданский форум (ОГФ). Одной из ключевых тем форума стало повышение доверия российского общества к системе правосудия. По мнению экспертов ОГФ, для решения этой проблемы необходимо расширить полномочия суда присяжных, изменить принципы подбора кандидатов в судьи и постоянно ротировать председателей судов регионов.

Первый Общероссийский гражданский форум прошел в 2013 году и собрал около тысячи представителей российских некоммерческих общественных организаций из 83 регионов России. Форум задумывался как площадка для открытого гражданского диалога между обществом и властью. Инициаторами создания форума стали Людмила Алексеева, Евгений Гонтмахер, Анатолий Ермолин, Алексей Кудрин, Елена Панфилова, Ирина Прохорова, Алексей Симонов, Елена Тополева-Солдунова, Игорь Честин и Ирина Ясина.

Нынешний форум прошел под девизом «Настоящее будущее». В этом году ключевым мотивом форума стала проблема недоверия общества к системе правосудия. Выступая на основной дискуссии форума, Алексей Кудрин констатировал, что российские предприниматели до сих пор предпочитают разрешать споры между своими корпорациями в западных судах. «При всем уважении к международным судебным институтам, хотелось бы пользоваться справедливым судом у себя в стране,— согласилась с ним модератор Екатерина Шульман, но тут же добавила: — Отсутствие судебных гарантий, отсутствие веры в правосудие, основанное на горьком практическом опыте многих и многих, это препятствие к развитию страны».

Эксперты ОГФ полагают, что внутри судебной системы нет импульса к реформе и необходимых для этого факторов. В экспертном докладе, подготовленном к форуму, отмечается, что добросовестных судей становится все меньше, и им все сложнее противостоять давлению «силовиков». Авторы доклада считают, что решить эту проблему поможет расширение компетенции суда присяжных. Так, авторы доклада предлагают вернуть в компетенцию суда присяжных статью 212 УК РФ (массовые беспорядки) и ряд других статей, изъятых из нее в 2008 и в 2013 годах. По мнению экспертов, следует вывести представителей правоохранительных органов из кадровой комиссии при президенте по рассмотрению кандидатов на должности федеральных судей и полностью изменить систему отбора кандидатов на судейские должности. Предлагается также исключить «наследственность» в отборе в судебную систему, набор в судьи кандидатов с заочным юридическим образованием, с отсутствием опыта работы в данной области (аппаратных работников, секретарей судов). В первую очередь судьями должны становиться представители адвокатуры или те, кто работал в гражданском секторе. Корпус председателей судов также должен ротироваться. Для формирования нового корпуса председателей судов субъектов федерации эксперты предлагают созвать общероссийскую конференцию юристов и сформировать из 100 наиболее уважаемых юристов список кандидатов. Этот список может быть поддержан гражданским обществом и предложен на следующем съезде судей. Кроме того, по мнению экспертов ОГФ, в судебной системе необходимо развивать институт общественного контроля.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант считает, что прозвучавшие на форуме предложения по реформированию судебной системы достаточно важны, но вопрос должен ставиться гораздо шире. «Каждый обвиняемый по любой уголовной статье, не согласный с обвинением, должен иметь право на рассмотрение своего дела судом присяжных»,— заявил “Ъ” господин Клювгант. По его словам, ОГФ самая крупная площадка для обмена мнениями между представителями власти и гражданского общества, в том числе оппозиции: «Резонанс от обсуждения таких инициатив на форуме достаточно высок и существенно повышает шансы на их принятие».

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что широкое обсуждение существующих проблем в правосудии ведет к положительным переменам. «Если всем самым разным правозащитным группам, общественным объединениям, гражданским активистам, другим институтам "навалиться", чтобы суды действительно были справедливыми, чтобы они выполняли свою изначальную функцию, тогда во многих сферах ситуация резко изменится»,— прокомментировал “Ъ” итоги форума господин Мельконьянц. Он добавил, что общество должно добиваться появления неотвратимости наказания, искоренения случаев осуждения невиновных. Это, по мнению правозащитника, повысит и авторитет власти, поскольку население в стране становится более политизированным: «Если форумы прошлых лет давали надежду, что озвученные там проблемы заставят чиновников их подхватить и решить, то этот форум показал, что к обществу приходит отрезвляющее осознание, что никто за нас ничего делать не будет».

Елена Рожкова, Иван Тяжлов