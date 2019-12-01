Девять человек погибли при крушении самолета в США

В американском штате Южная Дакота разбился небольшой самолет Pilatus PC-12, сообщает AP. В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения. Всего на борту находилось 12 человек.

Одномоторный самолет направлялся в Айдахо-Фолс, штат Айдахо. Крушение произошло 30 ноября около 12:30 по местному времени (21:30 мск). В это время в регионе действовало предупреждение о метели.

По данным телеканала Local News 8, в числе погибших оказались бизнесмены Джим и Кирк Хансен. Они совершали традиционную охотничью поездку на День благодарения в Южную Дакоту и возвращались домой.