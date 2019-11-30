Дмитрий Медведев поручил Вадиму Шумкову «добивать» социальные объекты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Глава региона обсудил с премьером вопросы развития Зауралья. Стенограмма разговора опубликована на сайте федерального кабмина.

Вадим Шумков доложил, что благодаря правительству РФ, в частности куратору региона — вице-премьеру Антону Силуанову, был подготовлен план ускоренного социально-экономического развития области. «Основные три опорные точки — это развитие экономики, потому что, вы совершенно правильно говорите, бесполезно заливать деньгами территории, которые сами не готовы развиваться, - сказал губернатор. - Второй столп — это доразвитие транспортной и инженерной инфраструктуры, нацеленное на экономику… И третье, мы, так сказать, добиваем те объекты социальной сферы, которые не можем «зацепить» через нацпроекты». «Добивайте, - ответил Дмитрий Медведев, - но только в хорошем смысле слова, чтобы они не остались полностью «добитыми», а все-таки стали развиваться».

Вадим Шумков пояснил, что те объекты, которые не вошли в нацпроекты, будут построены по программе индивидуального развития. В частности, это хирургический комплекс по онкологии, противотуберкулезный диспансер, новая поликлиника в Кургане. Также обсуждается ремонт больницы скорой помощи. Губернатор добавил, что все районные больницы так или иначе подлежат модернизации, где-то работа уже идет. «Я полагаю, до одной трети придется строить заново»,- сказал он.