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«Аэрофлот» перестанет оповещать по СМС о начале посадки

Компания «Аэрофлот» со 2 декабря прекратит СМС-оповещение о начале посадки на рейсы, говорится в сообщении для пассажиров. Уведомление будут приходить только об изменениях в расписании.

«Просим следить за информацией о начале посадки на рейс на информационных табло аэропорта»,— отметили в компании. В «Аэрофлоте» напомнили о том, что регистрация на рейсы заканчивается за 40 минут до вылета, а посадка — за 20 минут до отправления.

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