МЦК 29 ноября установило рекорд перевозки пассажиров за сутки

Поездку на Московском центральном кольце (МЦК) 29 ноября совершили 571 343 человека — это рекордный показатель за три года существования линии.

«Показатель был достигнут в том числе благодаря сокращению интервалов движения и пересадкам на линии Московских центральных диаметров. Прошлый рекорд по перевозке был установлен 3 апреля — тогда МЦК перевезло 560 тысяч пассажиров»,— сообщила пресс-служба Московского метрополитена.

Наибольшее количество пассажиров воспользовалось станциями «Площадь Гагарина» и «Кутузовская», показатели пассажиропотока которых составляют 52 тыс. и 32 тыс. человек соответственно.

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Трасса сформирована на основе существующей грузовой кольцевой железнодорожной линии, рядом с которой построили дополнительные главные пути для пассажирских поездов. Всего на Московском центральном кольце 31 транспортно-пересадочный узел, с каждого можно пересесть на наземный общественный транспорт.

Подробнее о транспорте в столице — в интервью вице-мэра Москвы Максима Ликсутова “Ъ”.