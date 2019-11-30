Росгвардия предложила ужесточить ответственность за незаконную охрану

Росгвардия предложила ужесточить административную ответственность за незаконную частную охранную деятельность. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующий законопроект уже внесен в Государственную думу (“Ъ” не удалось обнаружить его в электронной базе). О каких именно мерах идет речь, не уточняется.

«Предусматриваемые законопроектом изменения позволят оказать профилактическое влияние на состояние дел в вопросе противодействия незаконной частной охранной деятельности, а также способствовать минимизации возможных человеческих жертв и причинения ущерба в результате осуществления данной незаконной деятельности»,— отметили в пресс-службе Росгвардии (цитата по ТАСС).

В ведомстве также сообщили, что представители Росгвардии, депутаты и представители охранного и экспертного сообщества работают над законопроектом, в котором будут прописаны новые правила регулирования частной охранной деятельности.

Напомним, в начале 2019 года правительство разработало законопроект, исключающий частные охранные предприятия из-под действия закона о защите предпринимателей. Авторы закона считают, что охранная деятельность должна находиться под госконтролем, иначе «создаются предпосылки для формирования угроз национальной безопасности» России.

Подробности — в материале “Ъ” «Частной охране усиливают госконтроль».