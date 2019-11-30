30 ноября, суббота
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

Баскетбольный «Зенит» проиграл «Реалу» в Евролиге

В очередном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги петербургский БК «Зенит» на своей площадке потерпел поражение от мадридского «Реала». Игра, состоявшаяся на «Сибур Арене», завершилась победой гостей со счетом 86:71 (22:19, 22:18, 22:19, 20:15).

Самым результативным игроком матча в составе клуба из Петербурга стал мексиканский центровой Густаво Айон. В его активе 18 набранных очков.

В следующем матче Евролиги 6 декабря «Зенит» также в родных стенах встретится с французским клубом АСВЕЛ.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя