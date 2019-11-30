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ООО «Башкирэнерго» повысило надежность электроснабжения микрорайона «Кузьминки Вилладж»

Башкирские энергетики завершили работы по реконструкции электрических сетей микрорайона «Кузьминки Вилладж» села Иглино. В ее рамках подрядной организацией Центральных электрических сетей ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») произведена замена магистрального провода с увеличением пропускной способности воздушной ЛЭП 10 кВ. Специалисты заменили три километра самонесущего изолированного провода 50-го сечения на 95-й. Это позволит обеспечить дальнейшее развитие микрорайона с активным ростом технологического присоединения новых потребителей, а также избежать перебоев с электроснабжением из-за увеличения нагрузок.


Работы по модернизации сетей в мкр. «Кузьминки Вилладж» с. Иглино

Работы по модернизации сетей в мкр. «Кузьминки Вилладж» с. Иглино

Во время проведения работ энергетики отключали подачу электроэнергии с предварительным уведомлением.

«Кузьминки Вилладж», рассчитанный на почти 1500 участков, является одним из самых быстроразвивающихся микрорайонов в Иглино. С начала года по Иглинскому району подано 1304 заявки на техприсоединение потребителей. Из них практически половина – 605 - приходится на село Иглино, 104 из которых – непосредственно на «Кузьминки Вилладж». Общая заявленная мощность на новый микрорайон составляет 1637 кВт. ООО «Башкирэнерго» обязано в нормативные сроки электрифицировать всех заявителей.

В определенный момент с ростом потребления электроэнергии увеличилась нагрузка на сеть, что могло привести к аварийным отключениям. В связи с этим сетевики провели анализ сети и нагрузок, после чего было принято решение о модернизации воздушной линии.

Проведенные работы позволят минимизировать возможные риски отключения электроэнергии, а также значительно повлиять на повышение надежности и качества электроснабжения жителей микрорайона, что особенно актуально во время предстоящих новогодних праздников. Модернизируя электросети, ООО «Башкирэнерго» всегда стремиться создавать комфортные условия всем своим потребителям.

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