Автор фразы «уровень бреда превысил уровень жизни» вошел в проект «Единой России»

Уральский фермер Василий Мельниченко, известный высказыванием «уровень бреда превысил уровень жизни», возглавил группу «Развитие сельских территорий» партийного проекта «Устойчивое развитие» «Единой России», сообщил Znak.com.

По словам господина Мельниченко, он не вступал в партию, а принял предложение поучаствовать в проекте.

Фразу «уровень бреда превысил уровень жизни» он произнес на Московском экономическом форуме в 2013 году. Его речь с критикой действий правительства России была выложена на YouTube и стала популярной среди СМИ. Ролик быстро набрал свыше 1 млн просмотров. Господин Мельниченко возглавляет хозяйство «Галкинское» в Камышловском районе Свердловской области. В 2014 году он создал собственное движение «Федеральный сельсовет», сотрудничает с Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина.