Стройку челябинского конгресс-холла накроют защитным контуром от снега

Строительную площадку общественного делового центра, возведение которого было приостановлено на неопределенный срок, планируют обустроить защитным контуром от атмосферных осадков. Документация о попытке провести конкурентные переговоры по этому вопросу опубликована на сайте хозпартнерства «Конгресс-холл».

Как следует из документов, не заявился ни один участник, закупочная процедура признана несостоявшейся. Теперь выбор подрядчика может быть сделан по усмотрению заказчика. Цена вопроса не сообщается.

Строительство общественно-делового центра на набережной реки Миасс в Челябинске началось в рамках подготовки города к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Изначально он задумывался как основная площадка для этих мероприятий, затем, когда стало понятно, что поиск инвестора затягивается, - как запасная. При этом строительство начали вести за бюджетные деньги. Алексей Текслер, возглавив регион, поручил приостановить работы, заявив, что объект должен возводиться на средства частных инвесторов. Общая стоимость конгресс-холла после согласования его Главгосэкспертизой оценивалась в 18 млрд руб.