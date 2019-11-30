ВТБ перестал раскрывать долги своих заемщиков по странам

ВТБ в течение года не раскрывает объем задолженности своих заемщиков по различным странам. Последние сведения были опубликованы 1 октября 2018 года, они касались кредита на 801,9 млрд руб. ($12 млрд), выданного резидентам Центральноафриканской Республики (ЦАР), который впоследствии банк отрицал, сообщают «Ведомости».

На этот кредит тогда обратило внимание агентство Reuters. В банке назвали сведения ЦБ «операционной ошибкой». Позднее данные исправили, долг оказался у резидентов Кипра. Общая задолженность по странам, по последним известным данным, составляла 2,35 трлн руб. Однако после этого ВТБ перестал публиковать информацию по странам.

Информацию о кредитах, которые выдали российские банки резидентам России и других стран, публикует ЦБ раз в квартал. Банки имеют право не раскрывать объем задолженности по каждой стране, если размер долга ее резидентов менее 5% от общей суммы.

Представитель ВТБ заявил, что ЦБ передают всю информацию в полном объеме, а он уже рекомендует банкам не раскрывать все данные по долгам, если против них «есть меры ограничительного характера со стороны других стран». География заемщиков Сбербанка и Газпромбанка, однако, на сайте Банка России есть, отмечают «Ведомости» (эти банки также находятся под секторальными санкциями).

Напомним, в октябре 2018 года Минфин опубликовал проект постановления, позволяющего не раскрывать в обязательном порядке инсайдерскую информацию, публикация которой может содействовать применению к кому-либо в России зарубежных санкций. Изменения вступили в силу в мае 2019 года.

Подробности — в публикации “Ъ” «Инсайдер инсайдеру глаз не выклюет».