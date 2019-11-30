Более 353 тыс. россиян пострадали от нападения животных с начала года

За 10 месяцев сначала года в медицинские организации обратилось более 353 тыс. человек (из них более 98 тыс. дети до 14 лет) из-за укусов, ослюнений и оцарапываний животными, говорится в приуроченному к Всемирному дню домашних животных сообщении на сайте Роспотребнадзора. В 2018 году из-за повреждений, нанесенных животными, к врачам обратились более 380 тыс. россиян, около 100 тыс. из них — дети до 14 лет.

В настоящее время сезонности заражения бешенством нет, отмечается в сообщении. Однако каждый год от нападения животных в России страдают около 380–450 тыс. человек, и больше половины из них впоследствии нуждаются в специфическом лечении с использованием антирабической вакцины, а около 40 тыс. человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин (применяется при тяжелых укусах бешеными или подозреваемыми в бешенстве животными).

«В 2018 году зарегистрировано 2566 бешеных животных, из которых 38% — дикие животные (30,5% — лисица, 4,2% — енотовидная собака, 1% — волк, остальные дикие вместе — 2,3%, по отдельности 0,2-0,5%), 27% — собаки, 21% — кошки, 9,6 % — КРС, 2,4 % — МРС, 1,8% — другие сельскохозяйственные»,— сообщает Роспотребнадзор. Кроме того, в 2018 году в РФ было зарегистрировано 2 случая гидрофобии среди людей. Столько же было зафиксировано и за текущий год.