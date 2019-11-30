«Мы привозим новые технологии, и будем продолжать это делать» Армен Гарслян о стратегии развития холдинга

В конце 2020 года «Метафракс» планирует начать пусконаладочные работы на комплексе «Аммиак – карбамид – меламин» в Губахе. Дальнейшая стратегия развития «Метафракс Групп» заключается в поиске новых маржинальных технологических продуктов. Причем именно сотрудничество сырьевых российских и технологичных европейских компаний может защитить производителей и рынки Европы от дешевого импорта с Востока, прогнозирует председатель совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян.

– Армен Гайосович, с начала прошлого года в Губахе продолжается строительство уникального для России комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина (АКМ). Расскажите, что там происходит сейчас?

– Объект готов на 50%, ведется монтаж крупнотоннажного технологического оборудования, монтаж трубопроводов и металлоконструкций, электрики, монтируется КИП. Административно-бытовой корпус готов к эксплуатации, отапливается. В июле мы запустили главную понизительную подстанцию (ГПП-3), через которую вся стройка обеспечивается электроэнергией.

Пусконаладочные работы на АКМ запланированы на конец 2020 года. А в этом году проведена часть работ по интеграции объектов строящегося комплекса с действующим агрегатом метанола.

– Синхронизация – сложная работа: согласования с ресурсо­снабжающими организациями и так далее…

– Очень сложная работа! И почти вся она уже сделана. Энергетика подключена, дороги есть, заасфальтированы, даже с выходом на краевую трассу. С газовиками нам не пришлось ничего согласовывать: газопровод-отвод от магистрали до «Метафракса» – в нашей собственности. Большой склад карбамида тоже готов. В общем, стройка идет полным ходом, больше 2200 человек трудится.

– Выходит, за три года население Губахи увеличилось процентов на десять? И как вы смогли разместить такое количество рабочих, возводили стройгородок?

– Городок построен. Кроме того, местный бизнес в короткие сроки построил хостелы, общежития. В общем, люди живут комфортно. Для них работает вся городская инфраструктура, новые торговые центры и кафе открыли и продолжают открывать. Масса спортивных и культурных событий и возможностей. Бассейны, спортзалы, ледовая арена, кинозал, прекрасный театр. В парке имени Юрия Гагарина запустили веревочный городок, детские площадки, лыжероллерную трассу, арт-объект «Губахинский Атомиум».

– А запустить комплекс АКМ планируете в четвертом квартале 2020 года?

– В конце 2020 года мы должны завершить механические работы. И начать пусконаладочные. А еще мы приняли решение о строительстве второй установки меламина – закончили базовое проектирование и ведем переговоры о заключении контракта на строительство. Она будет интегрирована с комплексом АКМ и построена на этой же площадке. Стоимость проекта – более 250 млн евро.

Хочу отметить системную поддержку со стороны региональной власти. Профильный зампред правительства Алексей Чибисов назначен губернатором Максимом Решетниковым лично курировать реализацию инвестпроекта АКМ. В рамках Пермского инженерного форума мы подписали с регионом допсоглашение к СПИКу по строительству комплекса АКМ в части его дополнения второй установкой меламина.

– Не считали, сколько бюджет Губахи выиграл от этой стройки?

– Я поставил задачу посчитать размер консолидированных налоговых поступлений от НДФЛ работников привлеченных организаций. Регистрация предприятия в Губахе была одним из условий подписания контрактов с генподрядчиками. Уже точно могу сказать, что малый бизнес в городе от нашей стройки выиграл.

В ближайших планах компании – строительство установок параформальдегида и формалина. Запуск этих производств запланирован на 2021 год.

А 2022 год будет еще более интересным!

– Да, а еще в 2021 году будет 20 лет, как вы на «Метафраксе», в 2022 году – 20 лет, как возглавляете совет директоров.

– Я недавно нашел статью 2002 года с заголовком: «Метафракс» станет в отрасли заводом номер один»…

– Два года назад вы обещали создать на австрийской площадке Metadynea новое производство. Удалось?

– 22 октября мы торжественно открывали новое производство карбоновых кислот и альдегидов с приглашением первых лиц, губернатора Нижней Австрии госпожи Микль-Ляйтнер, бургомистра Кремса Райнхарда Реша, членов правительства федеральной земли. Инвестиции в проект составили 9 млн евро.

Самое важное, что новая установка позволяет производить широкую линейку химической продукции. Мы можем гибко перестраиваться под требования рынка и загружать новые мощности продуктами, востребованными потребителями. В этом сила нашей компетенции в химической отрасли.

В частности, мы синтезировали новый продукт – октаноил хлорид. Он заменяет природные компоненты, которые сегодня используют мировые производители шин.

Еще одним продуктом, получаемым на установке, станет гексановая кислота, используемая для производства сложных эфиров, применяемых в качестве ароматизаторов, и гексилфенолов. Новинка позволяет получать гидрокси­ацетон для текстильной промышленности, он также используется и в качестве промежуточного продукта в фармации.

Но сегодня мы менее оптимистично, чем два года назад, оцениваем перспективы применения октаноил хлорида. Дело в том, что потребление таких продуктов сейчас падает, поскольку автомобильная промышленность демонстрирует очень заметный спад. И не только она – плохо идут дела у строителей, стагнация на рынке ДВП и ДСП, заводы останавливаются затаренные. Три наших крупных потребителя стоят по неделе уже три месяца подряд.

По моим ощущениям, все это очень похоже на кризис 2008 года.

Вот, к примеру, крупнейшая европейская компания BASF прогнозирует падение производства до 30%. В беседе с вице-президентами BASF они спрашивают: «Какой вы видите выход?»

Мой ответ – объединяться: российские ресурсы и технологии европейских стран, в том числе Германии; создавать тандемы, совместные предприятия.

– Выглядело бы непатриотично, если бы «Метафракс» не инвестировал в России…

– На самом деле мы австрийскую площадку очень активно используем для развития российских активов. Ну и не забывайте, что Metadynea – это стопроцентная дочерняя компания «Метафракса»!

– Не могу не спросить про планы по покупке новых предприятий. Вы обычно отвечаете – «покупаем редко, но метко».

– Наша стратегия, наш способ развития – выстраивать целевую продуктовую цепочку. Вот смотрите, у нас есть метанол. Мы в этом году в Губахе переработали 360 тыс. тонн метанола.

– Насколько я понимаю, это рекорд?

– Да, это рекорд. Такой переработки нет ни у кого в России, даже половины этого объема. Общий объем нашего внутреннего потребления достиг 760 тыс. тонн – из них 400 тыс. тонн потребляют наши дочерние компании. Мы не продаем этот метанол ни в Орехово-Зуево, ни австрийской площадке. Это наше потребление, и мы всегда сможем отгрузить эти объемы своим компаниям.

Нам не хватало своего сырья – карбамида, и после завершения строительства комплекса АКМ мы полностью закроем собственную потребность в карбамиде и меламине.

В долгосрочной стратегии холдинга – строительство установок по производству продуктов глубокой переработки. Мелкотоннажных, и при этом высокомаржинальных. К примеру, сейчас мы планируем строительство установки параформальдегида. Считаем это перспективной инвестицией.

Дочерняя компания в Австрии позволяет нам более эффективно привлекать технологии.

Мы инвестируем в научную лабораторию в Австрии, создали в России инженерно-технологический центр и активно наращиваем его компетенции. Наша главная задача – привести технологии в Россию. Производить новые технологические продукты на базе наших ресурсов и инфраструктуры.

Беседовал Вячеслав Суханов