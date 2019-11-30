Перевозки по маршруту №60 продолжит выполнять «Пермгорэлектротранс»

На сайте госзакупок опубликовано уведомление о том, что ООО «Мега-Групп» признано уклонившимся от контракта на обслуживание автобусного маршрута №60, следующего от Комсомольской площади до ДДК им. Кирова. В связи с этим перевозки на маршруте продолжит выполнять МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ).

Как пояснили “Ъ-Прикамье” в администрации Перми, «Мега-Групп» признано уклонившимся, так как в установленные сроки не подписало контракт. В связи с этим администрация может обратиться в Управление ФАС по Пермскому краю с заявлением о включении «Мега-Групп» в реестр недобросовестных поставщиков. Как добавили в мэрии, информация уже направлена в ФАС, но в антимонопольном ведомстве сообщили, что подобный документ пока не поступал. Руководитель ООО «Мега-Групп» Валерий Ротманов не стал общаться со СМИ, сославшись на занятость.

Напомним, единственную заявку на эти торги подало ООО «Мега-Групп». Его оферта составляла 10,04 млн руб. при максимальной стоимости контракта 10,09 млн руб. До этого маршрут обслуживал ПГЭТ.