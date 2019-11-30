Исландия планирует пригласить Путина на саммит Арктического совета в 2020 году

Исландия планирует провести саммит Арктического совета на уровне глав государств в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу исландского МИДа Гудлёйгура Тора Тордарсона. На встречу планируется пригласить президента России Владимира Путина, добавил он.

«Мы хотим провести саммит Арктического совета в Рейкъявике в следующем году, это означает, что если всё получится, то это будет встреча лидеров стран. Мы сообщили о своих намерениях всем странам Арктического совета. Надеюсь, это будет возможным, но увидим в ближайшие недели»,— сказал господин Тордарсон. Комментируя возможное приглашение господина Путина, он сказал «думаю, это уже сделано».

Господин Тордарсон добавил, что визит президента РФ он уже обсуждал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым во время визита в Москву на этой неделе.