СКР начал проверку после столкновения тягача и самолета в аэропорту Воронежа

Следователи начали проверку после того, как тягач врезался в самолет Airbus в аэропорту Воронежа. Инцидент произошел 28 ноября, никто не пострадал, сообщает на сайте столичного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Столкновение произошло при буксировке воздушного судна сообщением Воронеж—Москва. В результате инцидента повредилась гондола левого двигателя самолета.

«Организована доследственная проверка <...> По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении.