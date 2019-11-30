СКР начал проверку после столкновения тягача и самолета в аэропорту Воронежа

Следователи начали проверку после того, как тягач врезался в самолет Airbus в аэропорту Воронежа. Инцидент произошел 28 ноября, никто не пострадал, сообщает на сайте столичного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Столкновение произошло при буксировке воздушного судна сообщением Воронеж—Москва. В результате инцидента повредилась гондола левого двигателя самолета.
«Организована доследственная проверка <...> По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении.
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