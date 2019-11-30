Владельцев электрокаров на Тамбовщине избавили от транспортного налога

Депутаты Тамбовской облдумы утвердили поправки к региональному закону о транспортном налоге. Благодаря этому, с 2020 по 2023 годы от выплаты транспортного налога освобождаются владельцы автомобилей с электрическими двигателями мощностью до 250 лошадиных сил (183,9 кВт). Ранее подобные налоговые послабления были введены властями Санкт-Петербурга, а также Московской, Калужской и Тюменской областей.

Тамбовские депутаты полагают, что избавление от уплаты транспортного налога «повысит интерес к использованию» электрокаров и способствует развитию необходимой инфраструктуры. Освободиться от выплаты должно большинство владельцев электромобилей, цена которых не превышает 5 млн руб. Уже в 2024 году парламентарии намерены проанализировать, насколько эффективной оказалась мера поддержки частного электротранспорта в области. По данным парламентария Юрия Кузьменко, пока на Тамбовщине зарегистрировано шесть электрокаров, в том числе один — самодельный. При этом на территории субъекта действуют две станции для зарядки электрокаров, а в 2020-м году планируется возвести еще шесть.

По оценке The Boston Consulting Group, стоимость владения обычным автомобилем и электрическим в странах Европе в ряде сегментов может сравняться до 2022 года. И в РФ этот показатель, по ожиданиям аналитиков, может быть достигнут в ближайшие годы, но если государство поддержит развитие зарядных станций. Впрочем, дилеры иномарок с двигателями внутреннего сгорания скептически относятся даже к таким сдержанным оценкам роста популярности электрокаров в России.

О том, кто и зачем открыл первый салон Tesla в столице Черноземья, читайте в материале ''Ъ-Черноземье'' «Воронежскому авторынку добавили напряжения».

Владимир Зоркий