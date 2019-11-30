Жертвы политических депрессий

Настроения российского общества можно сравнить с клинической депрессией. Такой вывод содержится в докладе социолога Виктора Потуремского. Например, протестное голосование он объясняет тягой к негативным эмоциональным стимулам, присущей больным. Социолог считает, что власти должны учитывать это состояние при работе с населением. Часть опрошенных “Ъ” экспертов считают, что аналогия с депрессией чрезмерна, но негативный эмоциональный фон в обществе действительно есть.

В распоряжении “Ъ” оказался доклад директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского «Восприятие политического контента в условиях "новой политической реальности". В поисках модели», в котором автор прибегает к психологическим аналогиям в оценке ситуации в российском обществе. Автор документа утверждает, что российскому обществу свойственны эмоциональные черты больного клинической депрессией, которые особенно ярко проявляются при коммуникации граждан с властями. «Этот доклад прежде всего попытка рефлексии собственной практики ведения и результатов многочисленных качественных исследований последних лет»,— говорится в докладе. Исследование основано на результатах опросов, проведенных в 2017–2019 годах в восьми регионах. Господин Потуремский согласен с выводами своих коллег, в частности, политтехнолога Евгения Минченко, о «новой политической реальности», в которой находится российское общество. «Новая реальность» характеризуется высоким уровнем протестного голосования, ухудшением экономической ситуации, поиском нового общественного договора после пенсионной реформы, кризисом партийной системы и неэффективностью мобилизационной внешнеполитической повестки.

Доклад господина Потуремского датирован мартом этого года и, по его словам, был представлен на различных экспертных площадках. Автор настаивает, что его выводы по-прежнему актуальны. Он отмечает негативную динамику социального самочувствия населения, описывая его как разочарование, ощущение отсутствия развития, откат назад и деградацию; утрату веры и доверия к социуму и власти, неверие в возможность управлять или даже обеспечить свою жизнь и жизнь своей семьи; утрату надежды и веры в «светлое будущее». Согласно докладу, будущее граждан «страшит» и даже выглядит для них «зловеще». «Это похоже на депрессию»,— приходит к выводу исследователь. Депрессия, указывает он, характеризуется негативным эмоциональным фоном, а также изменениями в психике и соматическими проявлениями. Человек начинает пессимистически смотреть на все происходящее, утрачивает способность к ощущению радости. Изменению подвергаются и мыслительные процессы. Человеку становится сложнее прослеживать причинно-следственные связи, свою картину мира он подгоняет под собственные негативные убеждения, мыслит упрощенно и избирательно. Общество в депрессии, по словам политолога, мыслит исключительно в категориях «хорошо» или «плохо», не различая полутонов.

Изменение когнитивных процессов, отмечается в исследовании, также ведет к изменению поведения: больной предпочитает создавать негативные эмоциональные стимулы, к которым исследователь относит «иррациональное протестное голосование». Российскому обществу, как и депрессивным больным, пишет он, свойственно «чувство бессильной зависти и враждебности» к тому, что оно считает причиной своих неудач, «тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни». Эксперт отдельно обращает внимание на то, что депрессия характеризуется «эффектом заражения» и может стать элементом групповой идентичности.

По мнению эксперта, депрессия хорошо описывает состояние российского общества, но он напоминает, что это лишь аналогия: «Мы не имеем дело с болезнью. Но пытаемся построить модель. Общество и избиратели не больны. По крайней мере не все. По оценкам экспертов, депрессии в современном мире может быть подвержен каждый четвертый (данные ВОЗ)».

Переходя к «методам лечения», исследователь подчеркивает, что «медикаментозное не подходит», и предлагает улучшить качество жизни «пациента», предоставив «доступное жилье, осмысленную работу, социальную защиту, сильные местные сообщества для борьбы с одиночеством», а также построить «новые коммуникационные стратегии», чтобы переформатировать «депрессивные установки». Социолог считает, что «пациенту» нельзя говорить: «Не хандри!» Власти следует также избегать «формализма», «пустых обещаний», апелляции к прошлым «победам» вместо обсуждения реальных проблем, попыток скрывать информацию или уходить от диалога.

Напротив, основными принципами стратегии «терапии» должны стать «контакт с эмоциональной включенностью», раппорт (взаимное согласие, эмоциональная связь.— “Ъ”), искренность, подлинность, полезность. Конкретных примеров таких способов взаимодействия автор не приводит. «Учет и реализация этих принципов способны принципиально изменить стратегию коммуникации между политиками, властью и гражданами. И с очень высокой вероятностью улучшат качество такой коммуникации»,— заключает автор.

Виктор Потуремский рассказал “Ъ”, что некоторые практики, затронутые в докладе, успешно использовались губернаторами, избравшимися на выборах в этом году, и обсуждались на съезде «Единой России». Господин Потуремский рассчитывает, что предложенная им модель позволит повлиять или скорректировать отношение и восприятие политического контента избирателями. По его словам, депрессия может уйти только в силу эффекта накопления позитивных изменений, но пока прогнозировать такие перемены он не готов.

Собеседники “Ъ” в экспертном сообществе отзываются о профессиональной деятельности Виктора Потуремского положительно. По их словам, он участвовал в ряде губернаторских кампаний этого года в качестве консультанта провластных кандидатов. Социолог также работает с внутриполитическим блоком администрации президента, участвовал как эксперт в работе Высшей партийной школы «Единой России».

Напомним, что ранее глава ВЦИОМа Валерий Федоров характеризовал состояние российского общества как «эффект черных очков». Его суть в том, что граждане не верят в позитивные изменения в будущем. По словам господина Федорова, оценить, сохраняется ли этот эффект, можно будет в конце года.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил “Ъ”, что, по его мнению, говорить об общественной депрессии «все же перебор». Ему больше импонирует концепция «черных очков»: «Если мы попытаемся понять экспрессию и направление коллективной эмоции, она действительно больше склоняется к негативу, выжиданию и большей подозрительности. Но это все-таки не депрессия». При этом коллективная эмоция на выборах часто преобладает над рациональными мотивами, отмечает господин Костин, и власти нужно точнее попадать в те «ноты», которые характеризуют общество. Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что, как любая модель, концепция «общественной депрессии» упрощает реальность, но в целом с ней можно согласиться: «Неуверенность в завтрашнем дне, неверие в изменения к лучшему, прежде всего материальные, обилие плохих новостей — все остается на повестке дня».

Андрей Винокуров