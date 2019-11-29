Киберспортивная команда повысила уровень до IPO

Киберспортивная команда впервые в мире выходит на IPO. Astralis намерена привлечь от $18 млн до $22 млн. Это датская команда — чемпион мира по Counter-Strike. Начало торгов запланировано на 9 декабря. Как пишет Bloomberg, инвесторы уже подали заявки на $8 млн.

Выгодно ли вкладываться в киберспорт? И будет ли успешным IPO Astralis? Руководитель игрового проекта C-c-combo breaker Александр Кузьменко считает, что скоро акции начнут массово размещать и другие команды: «Команда Astralis, скорее, даже не подала пример, а подтолкнула рынок к тому, к чему он неизбежно бы пришел. Сейчас киберспортивные состязания приносят очень большие деньги — это и спонсорство, и аренда помещений под состязания, и донаты, которые приносят игроки, и продажа билетов. Поэтому Astralis своим шагом действительно подошли к следующей логичной ступеньке. Тот инвестор, который действительно решит рискнуть вложить серьезные деньги в этот рынок — а это многомиллиардная индустрия — мне кажется, сможет сорвать свой куш. Это тот новый вид развлечения, который 20 лет назад мы себе представить не могли. Он имеет все шансы стать гораздо более массовым, чем обычный спорт».

Это потенциально прибыльный рынок для инвесторов, но для того, чтобы выбрать правильные компании для вложений, придется привлекать экспертов, считает управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава: «Киберспорт называют следующим футболом, с точки зрения массовости, зрелищности и увлеченности аудитории. Рынок сейчас оценивается в $2-3 млрд, и он явно растет быстрее, чем классические виды спорта. Поэтому инвесторам стоит обратить внимание на этот перспективный рынок: то, что интересно молодежи, ожидает хорошее будущее. Если инвестор сам не является профессионалом и не чувствует, чем живут киберспортивные предприниматели, то, наверное, ему стоит найти специалистов, которые помогут определиться, понять, чем одна компания отличается от другой. Здесь бизнес строят не просто на команде, выступлениях, призах, а на рекламе, билетах, внимании достаточно обширной аудитории».

Зачем операторы связи инвестируют в гейминг Читать далее

В самой команде заявляют, что выход на IPO позволит им ориентироваться на долгосрочную перспективу и привлечь новых инвесторов. Полученные средства они намерены направить на развитие собственных брендов и медиаплатформ.

Сергей Гусев, Глеб Силко