Мэр Перми уволил директора службы по надзору за бездомными животными после нападения на детей

Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил сегодня вечером в своем Instagram о нападении на трех несовершеннолетних стаи собак в частном секторе Висима. «Дети в логу катались с горки. Один из них в тяжелом состоянии доставлен в краевую детскую клиническую больницу» - написал градоначальник. Он добавил, что семье пострадавшего будет оказана вся необходимая помощь.

«Съездил на место, по данным службы по отлову безнадзорных животных, в ноябре планово бригада ловцов выезжала туда 8 раз, 3 собаки было отловлено. Сегодняшние события показывают, что такой подход не обеспечивает безопасность пермяков, кратно увеличиваем количество ловцов, усиливаем патрулирование, взаимодействие с ТОСами.

Директор МКУ "Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" ( Игорь Сафонов - Ъ-Прикамье) с сегодняшнего дня уволен. Мой зам Игорь Субботин будет лично отвечать за организацию отлова безнадзорных собак» - сообщил мэр.

Этой осенью СУ СКР по Пермскому краю предъявило обвинение в халатности господину Сафонову. По версии следствия, чиновник проявил бездействие, которое повлекло смерть 87-летней жительницы Перми, погибшей, по предварительным данным, от укусов стаи бродячих собак. Пенсионерка вышла из дома и пропала 14 октября, спустя сутки ее останки и фрагменты одежды были найдены в логу.