ДОМ.РФ обобщает лучшие HR-практики

Фото: ДОМ.РФ

ДОМ.РФ провел в Воронеже конференцию «Цифровое поколение: как соответствовать его ожиданиям». В ней приняли участие около 100 представителей различных компаний, в том числе HeadHunter, Ancor Consulting, а также крупнейших банков. Участники поделились лучшими HR-практиками, обсудили особенности работы с новым поколением специалистов, автоматизацию рассмотрения кандидатов и подбора стажировок и вакансий.



Заместитель директора по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов объяснил инициативу организации такой конференции. Будучи быстрорастущей компанией, ДОМ.РФ активно привлекает на работу новых сотрудников и сталкивается с тем, что молодые ребята сильно отличаются от людей среднего и старшего возраста. Это заставляет искать новые подходы в организации системного взаимодействия с ними.

«Рынок труда становится все более конкурентным, растет потребность в профессиональных кадрах. Способность привлекать, удерживать и развивать молодых специалистов становится одним из основных конкурентных преимуществ для бизнеса. ДОМ.РФ активно работает с молодежью. Мы сотрудничаем с ведущими вузами страны и участвуем во всех значимых проектах по работе со студентами. Например, в этом году мы стали стратегическим партнером проекта ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0.», – отметил он.

Поколение, выросшее на планшетах и смартфонах, имеет иное мировосприятие и другие ожидания от этого мира. Соответственно работать с этими ребятами нужно по-другому. Как именно – об этом и решили поговорить на конференции, предложив формат дискуссии.

Фото: ДОМ.РФ

Ход конференции действительно больше напоминал заседание дискуссионного клуба, потому что организаторы предложили для обсуждения вопросы, к осознанию которых многие только подступаются, а в практике работы HR–служб они уже дают о себе знать. Поэтому коллективный «мозговой штурм» поиска решений был актуален для всех. «Наша совместная задача – создать сильное HR-сообщество и вместе формировать условия для реализации потенциала молодых талантливых специалистов из поколения «Z», – отметила директор по обучению компании ДОМ.РФ Анна Липкина.

Это важно, поскольку конкуренция работодателей за талантливых молодых специалистов уже не ограничивается масштабами одной страны и важно выстроить систему мотивации для того, чтобы эти таланты оставались работать в отечественных компаниях. Эта мотивация должна соответствовать ожиданиям «цифрового» поколения, которое еще называют поколением «Z» или «люди-гаджеты».

Спикеры конференции попытались сформулировать некие общие черты, кардинально отличающие новое поколение от предыдущих в силу того, что они родились и растут в быстроменяющихся условиях новой технологической революции. Их рождение соотносят с началом нового века. По данным, приведенным выступавшими, в составе населения России сегодня 15% таких людей, в Воронеже уже 16%. В перспективе их число будет только расти.

«Люди-гаджеты» очень легко находят информацию и умеют работать с большими ее объемами. Они соответствуют тренду общества с растущим спросом на цифровые профессии. Они считают, что грань между реальной и виртуальной жизнью почти стерта, и это сказывается часто на их поступках.

Фото: ДОМ.РФ

«Если он к вам придет на назначенную встречу по скайпу, не удивляйтесь. Для них встреча очная и заочная – равновеликие понятия. И руководителям служб HR нужно к этому готовиться», – считает представитель компании HeadHunter Ирина Веретенникова.

У поколения «Z» высокая степень персонализации, ярко выраженный запрос на уважение к своей личности. Они могут проводить встречи по скайпу, работать с любого гаджета. Они всегда найдут, где поработать, и где для себя заработать. Поэтому факт приема на работу в отношении таких специалистов – это только часть дела. Нужно еще суметь их удержать. А удержать можно только тем, что им интересно. И с этим надо считаться, потому что каждый работодатель конкурирует за талантливую молодежь, сделали вывод спикеры, делясь уже наработанными кейсами взаимодействия с такой молодежью.

К примеру, одна из компаний – участников конференции с помощью виртуальных очков знакомит с предприятием и показывает функционал, к которому должен быть готов соискатель, вторая знакомит с будущей работой в виде виртуального квеста. И эти новые способы говорить с молодым поколением на понятном ему языке позволили увеличить приток новых талантливых специалистов.

Своими кейсами привлечения молодежи поделился ДОМ.РФ. Руководитель карьерного центра компании Олимпиада Окунева полагает, что при всей склонности представителей поколения «Z» к индивидуализму и отторжению общепринятых правил и норм, можно выстроить систему мотивации, когда соблюдение этих правил и работа в офисной команде становятся желаемыми для таких молодых людей.

В 2019 году около 200 молодых специалистов прошли различные программы стажировки и практики в ДОМ.РФ, почти половина из них осталась работать в компании. Конкурс на стажировку составил более 40 человек на место.

Фото: ДОМ.РФ

Проведенные компанией исследования показали: 88% стажеров ДОМ.РФ отмечают, что работа в офисе open space способствует оперативному решению вопросов, кросс-функциональному взаимодействию и скорейшему освоению навыков деловой коммуникации. 73,7% стажеров считают, что условия работы и фиксированный рабочий день положительно влияют на их личную эффективность и продуктивность. 57% полагают, что дресс-код в компании является для них более приоритетным, чем свободный, так как настраивает и мотивирует на достижение бизнес-результатов. 68,2% стажеров поддерживают четко поставленные задачи, которые соответствуют заявленной миссии компании, что является дополнительным стимулом при выборе работодателя. 80% молодых специалистов заявили, что возможность участвовать в реальных проектах является главной мотивацией при выборе места стажировки.

Успешность практикуемых ДОМ.РФ кейсов подтверждает и запущенная в 2019 году совместно с Воронежским государственным университетом магистерская программа по банковскому сопровождению. В Воронеже открыт Единый сервисный центр ДОМ.РФ, где на сегодняшний день работает более 1000 сотрудников. Примечательно, что доля персонала в возрасте до 30 лет составляет более 40%.

Организаторы конференции предложили и впредь собираться HR-сообществом и обмениваться позитивными практиками, чтобы потенциал талантливых молодых специалистов раскрывался максимально.