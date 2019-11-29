Губаху, Гремячинск, Горнозаводск и Кизел посетил ансамбль «Солисты Москвы»

Значимое событие произошло в городах КУБа 14, 15 и 16 ноября: концерт дали участники струнного секстета камерного ансамбля «Солисты Москвы» под патронатом знаменитого музыканта Юрия Башмета. Визит стал возможен благодаря поддержке ПАО «Метафракс» и депутатам Законодательного собрания Армену Гарсляну и Марии Коноваловой.

Возможность познакомиться с творчеством именитых деятелей искусства международного уровня была у жителей четырех городов КУБа. «Солисты Москвы» дали концерты в Губахе, Гремячинске, Кизеле и Горнозаводске. Суммарно концерты посетили более 1100 человек.

Руководство ПАО «Метафракс» и депутаты Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян и Мария Коновалова на протяжении многих лет уделяют большое внимание культурно-образовательным проектам в городах КУБа. Одним из самых успешных проектов является фестиваль «Тайны горы Крестовой», ежегодно собирающий десятки тысяч зрителей.

Мария Коновалова, депутат Законодательного собрания Пермского края:

– Мы с коллегой Арменом Гайосовичем Гарсляном и ПАО «Метафракс» сделали этот удивительный подарок жителям нашего избирательного округа в преддверии доброго праздника – Дня матери. При этом и артистам подарили благодарных зрителей. На концерты пришли люди разных поколений, начиная от самых юных, учеников музыкальных школ.

Концерты стали возможны благодаря нашим добрым и крепким отношениям с Пермской краевой филармонией. От лица всей команды и жителей территорий мы благодарим директора Пермской филармонии Галину Юрьевну Кокоулину за личное участие в каждом проекте, а также Министерство культуры Пермского края за предоставленную возможность услышать в территориях мастеров такого класса.

Творческие проекты на территориях – это всегда взаимная история: интерес жителей к таким культурным институциям и добрый, хороший прием музыкантов.

Мы продолжаем взаимодействовать с Пермской краевой филармонией, в течение года привозя в города коллективы федерального уровня, потому что видим большой интерес горожан и получаем обратную связь в виде благодарных отзывов.