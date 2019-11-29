Смартфон уведомит о приближающемся автомобиле

Предупреждать пешеходов о приближении автомобиля будет мобильнее приложение. Сервис разрабатывают для российских дорог, рассказал «РИА Новости» советник руководителя компании НТИ «Автонет» Евгений Белянко. Специальное приложение будет собирать данные об автомобилях с ближайших к пользователю «умных» светофоров. Оно также проанализирует погодные условия и скорость автомобиля. Если окажется, что существует риск столкновения машины с человеком, то сервис пришлет пользователю уведомление об опасности на смартфон.

Похожую систему пытались внедрить в Европе еще несколько лет назад, рассказывает руководитель общественного проекта «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, и там этот сервис не сработал: «Это абсолютно никак не повлияет на безопасность. Это использование позитивной идеи по безопасности пешеходов для того, чтобы просто заработать. Дело в том, что в некоторых европейских столицах такой сервис пытались сделать несколько лет назад, но отказались от задумки, потому что все предупреждения никак не влияют на пешеходов.

Играют роль штрафы.

Даже когда все видно, пешеходы перебегают дорогу. За рубежом главный мотивационный способ — это специальный датчик, когда пешеход на красный сигнал светофора ставит ногу на зебру, раздается звук разбившегося автомобиля — момент столкновения с визгом тормозов. Это шоковое состояние — самый лучший способ для людей, которые хотят перебежать».

Предполагается, что приложением будет пользоваться преимущественно молодежь, например, по пути в школу или университет,— поскольку большинство из них, переходя дорогу, смотрят в смартфон, а не на автомобили. Уведомление от сервиса как раз сможет вовремя предупредить их об опасности. Но может стать только хуже, поскольку люди вовсе разучатся самостоятельно оценивать дорожную ситуацию, считает руководитель экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре: «От этой разработки, к сожалению, возникает больше рисков, чем помощи, потому что таким образом мы фактически даем возможность молодым людям ориентироваться в основном на техническое средство.

Представим, что будет, если вдруг где-то отключится электричество, сигнал человеку просто не будет подан.

Значит, он не оторвет глаза и просто не увидит автомобиль. Это не та функция, на которую человек должен полагаться, она может быть просто неким предупреждением в определенный момент. Но в какой момент и на какой улице? Где-то умные светофоры будут, а где-то нет. Такого рода технологии могут стать актуальны, но точно не в ближайшее десятилетие».

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Тестировать приложение начнут в конце следующего года, в том числе в Московской области. На его разработку хотят потратить около 5 млн руб.

Глеб Силко