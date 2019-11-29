GfK: 23% россиян доверяют инфлюенсерам

В России информации, поступающей от инфлюенсеров (знаменитостей, медиаперсон, блогеров), верят 23% респондентов, выяснила компания GfK в ходе опроса интернет-пользователей в 27 странах мира. Опрос содержал вопросы о том, какие источники информации вызывают у людей больше всего доверия. В целом по 27 странам рейтинг доверия у инфлюенсеров выше и составляет 41%.

По сравнению с другими источниками публичной информации в России больше всего доверяют слову ученых (59% опрошенных). Примерно на одном уровне доверия находятся правительство страны и СМИ — соответственно 31% и 29% опрошенных считают, что эти источники публичной информации говорят им правду. Меньше всего доверия у россиян вызывают религиозные организации (21%) и бизнес (17%).

Рейтинг доверия у неправительственных глобальных организаций в России самый низкий из всех исследованных стран. Если в среднем по миру авторитет этих организаций довольно высок — по влиятельности они занимают второе место после «академиков», и 55% опрошенных в целом по миру считают, что эти организации говорят им правду, то в России к информации, исходящей от этих организаций, с доверием относится вдвое меньше респондентов (26%).

Валерия Лебедева