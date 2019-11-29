Сицилийские дома отправляют на распродажу

В сицилийской коммуне Бивона начали продавать дома по €1 за штуку. Как пишет The Sun, за последние 40 лет население там сократилось вдвое и сейчас составляет всего 4 тыс. человек. С помощью раздачи жилья администрация коммуны хочет привлечь новых жителей. Как в дальнейшем использовать дом, не уточняется. Можно сделать ресторан, магазин или отель, главное условие — вложиться в реконструкцию здания, поскольку продают в основном ветхие дома.



Раздача недвижимости по €1 — не новинка для итальянского острова. Впервые такую акцию провели в соседнем городе Ганджа, и там она имела большой успех, говорит жительница Сицилии Светлана Осипова: «Ганджи — это горный городок, который находится недалеко от Палермо. Он первым начал продавать недвижимость по €1. У них был свой сайт, где можно было в формате 3D посмотреть квартиры. И мало того, что их раскупили, так еще очень хорошо отреставрировали историческую часть. Он впоследствии участвовал в конкурсе лучших нетуристических городов Италии и занял первое место. Приобретали дома в том числе и нерезиденты».

Но не стоит питать иллюзий из-за низкой стоимости домов. Для участия в программе придется потратить внушительные суммы не только на ремонт, но и на услуги нотариуса, говорит директор международных программ агентства зарубежной недвижимости «Еврорезидент» Софья Аксютина: «Речь идет о довольно специфической недвижимости, которая находится в плохом состоянии в труднодоступных районах. Местная коммуна Италии не передаст этот объект всем желающим, нужно будет подтвердить, что вы планируете проживать в стране, возрождать и конструировать этот объект. Здесь придется приложить несколько больше усилий. Кроме того, нужно подтвердить, что вы имеете право проживать в Италии постоянно. Стоимость таких услуг в зависимости от количества членов семьи — €5-10 тыс. В Италии много таких проектов, предполагается, что новые жители, реконструируют объект, но сумма не оговаривается.

Если выбранное здание является частью исторического наследия, то здесь существуют определенные правила, в том числе какие материалы можно использовать.

Например, если вам достался старый замок, вы не можете его полностью снести и построить на этом месте современный отель, вы должны именно возрождать то, что было до этого. Все находится под надзором органов — они следят за сохранностью исторического наследия. И, безусловно, в этом случае все строительные материалы будут стоить дороже».

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В начале ноября власти другой сицилийской коммуны Каммарата заявили, что готовы бесплатно отдать десять каменных домов и даже выплатить по €1 тыс. тем, кто согласится в них переехать. Впрочем, новые жильцы также обязаны вложить в ремонт не менее €5 тыс.

Кирилл Абакумов