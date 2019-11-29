20-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Суд изучил комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии». Это вторая экспертиза. Она была сделана по решению суда на первом процессе. Первую экспертизу провела эксперт Татьяна Рафикова из частного партнерства КРЭС на стадии следствия. Результаты второй экспертизы: Минкульт выделил «Седьмой студии» на «Платформу» 216 млн руб., из них 133 млн руб. было обналичено, но сам проект оказался таким масштабным, что денег ведомства для его проведения не хватило бы, а мероприятий за 2011–2014 годы было показано больше, чем требовалось.
Показания суду дала Елена Ковальская. Сейчас она работает замдиректора по художественным вопросам в театральном центре Мейерхольда. Во время «Платформы» (2011–2014 годы) она была театральным обозревателем журнала «Афиша», затем уволилась и вошла в жюри премии «Золотая маска». Ковальская рассказала, что мероприятия на «Платформе» проводились, их было много, они не были фиктивными. Она вспомнила, что много писала про «Платформу», а последним ее материалом в «Афише» было интервью с Кириллом Серебренниковым как раз об этом проекте. Из показаний Ковальской следовало, что выделенных из бюджета 216 млн руб. было недостаточно для «Платформы». Подсудимых она охарактеризовала так: «Внесли огромный вклад в развитие российского театра. Войдут в историю».
Суд просмотрел все три диска с видео и фото с «Платформы», представленных адвокатами. Защита предъявила материалы с целью доказать, что мероприятия на проекте были реальными вопреки версии гособвинения, что постановки были фиктивными, а выделенные на них деньги похищались. Видео и фотографии комментировал Серебренников. Он рассказывал, что в принципе происходит на видео и как это ставилось. От частного режиссер переходил к общему: «"Платформа" была системой грантов. Не дать этим (молодым.— “Ъ”) ребятам шанса уехать в Берлин или Штутгарт, а работать в России».