В Тамбовской области отменили транспортный налог на электромобили

Тамбовская областная дума приняла поправки к закону о транспортном налоге, согласно которым на период с 2020 по 2023 год от соответствующей выплаты освобождаются владельцы электромобилей. Речь идет о транспортных средствах, оснащенных только электрическими двигателями мощностью до 250 л. с. (183,9 кВт). Пока аналогичная льгота действует в Московской, Калужской и Тюменской областях, а также в Санкт-Петербурге.

По замыслу законодателей освобождение от уплаты транспортного налога «позволит повысить интерес к приобретению и использованию электрических транспортных средств», а также создать условия для развития соответствующей инфраструктуры. Льготой смогут воспользоваться большинство автомобилистов, чьи автомобили находятся в ценовой категории до 5 млн руб. В 2024 году депутаты оценят, насколько эффективной оказалась мера для повышения числа электрокаров в регионе.

Как пояснил “Ъ” депутат Юрий Кузьменко, на данный момент в Тамбовской области зарегистрировано шесть электромобилей, один из которых — самодельный. В регионе открыто две электрозаправки, в будущем году их количество планируется довести до восьми.

Стоимость владения электромобилем и машиной с двигателем внутреннего сгорания в Европе в ряде сегментов может сравняться уже в 2019–2022 годах, подсчитали в The Boston Consulting Group. В России паритет может быть достигнут в ближайшие годы, если государство поддержит развитие зарядных станций. Пока же спрос на электромобили на российском рынке продолжает быть штучным, и сегмент требует господдержки.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Электромобили скоро подешевеют».

Андрей Прах, Воронеж