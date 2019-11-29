Приток мигрантов из ЕС в Великобританию сократился до минимума с 2003 года

Чистый приток в Великобританию граждан других государств Европейского союза упал до самого низкого уровня с 2003 года. По данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), за год по июнь 2019 года в страну въехало на 48 тыс. европейских мигрантов больше, чем выехало. Показатели текущего года на 78% ниже того, что было на пике притока европейских мигрантов в Великобританию в 2015 году.

По мнению экспертов, на сокращении притока европейских мигрантов сказываются продолжающееся ослабление фунта по отношению к евро, неопределенность, связанная с «Брекситом», а также постепенное улучшение условий жизни в тех восточноевропейских странах, откуда после их вступления в ЕС больше всего людей стремилось перебраться в Великобританию, чтобы работать или в надежде найти работу. В 2003 году, за год до вступления в ЕС десяти восточноевропейских государств, чистый приток европейских мигрантов в Великобританию был всего 15 тыс. человек. А в 2004 году он вырос сразу до 84 тыс.

Алена Миклашевская