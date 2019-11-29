Опубликована карта размещения камер фиксации нарушений ПДД на дорогах Северо-Запада

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» опубликовал карту, на которой указано размещение камер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Петербурга, Ленобласти, Псковской и Калининградской областей.

Карты размещены в открытом доступе, на них указаны только стационарные комплексы.

Добавим, что число камер на дорогах будет увеличиваться. До конца 2020 года в Ленобласти установят еще 41 камеру. Две новых камеры появятся в Псковской области. На 2021 год НА трассах 47 региона запланирована установка еще 42 камер.