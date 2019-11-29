Предпринимателям раздадут инструменты

Традиционный бизнес-форум «Деловой климат в России» в Ульяновской области намерен проанализировать лучшие практики, выявить главные проблемы и дать предпринимателям в руки новые инструменты, научив их преодолевать барьеры, правильно действовать в сложных ситуациях и пользоваться современными технологиями торговли, а также дать ответы региональной власти на главные вопросы инвесторов.



XI бизнес-форум «Деловой климат» начнет свою работу 5 декабря в Ульяновске и продлится два дня. Ожидается, что его участниками станут около полутора тысяч предпринимателей, в том числе - гости из 15 регионов России и представители различных компаний из четырех стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как отметил на встрече с журналистами руководитель Корпорации развития промышленности и предпринимательства (КРПП) Ульяновской области Руслан Гайнетдинов, у форума «особая задача и идеология» - «это площадка агрегации лучших практик в деловом климате, регуляторике, в отношениях с надзорными органами». «Основная задача - выявить все, что сегодня вредит и мешает развитию бизнеса, и определиться, какие решения нужно принять на уровне региона и федерального центра, чтобы снять эти проблемы», - отметил глава корпорации.

Именно этим в первую очередь намерены заняться на площадке «региональная предпринимательская инициатива». В рамках проекта собирались инициативы с бизнеса всей области, каждый предприниматель имел возможность рассказать о барьерах и предложить варианты решений. КРПП эти инициативы анализирует и вырабатывает предложения, а площадка на форуме - итог годовой работы, где уже будут обсуждаться конкретные предложения по корректировке регионального и федерального законодательства, нормативных актов. Для того и приглашены на площадку сенаторы и депутаты Госдумы - им предстоит продвигать эти инициативы дальше.

«Главная проблема формирования благоприятного делового климата - зарегулированность нормативных требований к бизнесу. Понятно, что государственные ведомства хотят выстроить отчетность и деятельность бизнеса так, чтобы им это было удобно, но часто они даже не думают, что нововведения только усложняют деятельность предпринимателей, ведут к новым затратам, хотя на самом деле часто ничего не улучшают, а порой и вовсе бывают бессмысленны», - отмечает Руслан Гайнетдинов.

Впрочем, организаторы форума уверены, что защита предпринимательства - это не только упрощение и оптимизация нормативной базы, снятие лишних административных барьеров - не менее важно для предпринимателей научиться защищаться самим. Этот инструмент им намерены вручить на площадке, названной «балансовой комиссией», которая уже стала традиционной, и проводится совместно с налоговой службой и уполномоченным по защите прав предпринимателей с участием ведущих, адвокатов, в том числе - из Москвы. Задача - разобрать судебную практику споров с налоговой службой, как вести себя при проверках, что делать в случае возможного уголовного преследования - «не секрет, что здесь очень тонкая грань между хозяйственными спорами и экономическими преступлениями, и каждая сторона это воспринимает по-своему». «Это интересный формат взаимодействия, который позволит не только научиться защищаться, но и выработать неписанные правила, алгоритмы взаимодействия и совместной работы, позволяющие предпринимателям избавиться от целого ряда проблем. И если мы уже договоримся на берегу, на этой платформе, то потом можно будет уже избежать ненужных исков», - сказал глава КРПП.

Другой инструмент - уже не защиты, а развития - организаторы форума намерены вручить на площадке электронной торговли. «Это целый отдельный блок - от обучения предпринимателей, решивших выйти на современные формы интернет-торговли до обсуждения конкретного взаимодействия с маркет-плейсом Wildberries. «Сейчас мы запускаем с этим крупнейшим в России интернет-магазином совместный сервис, который позволит нашим предпринимателям делать бизнес с этим эффективным инструментом. Наши коллеги из Wildberries делают все, чтобы максимально облегчить вход предпринимателей на эту платформу, на которой уже за 10 месяцев этого года 27 ульяновских компаний наторговали на 350 млн рублей», - заметил Руслан Гайнетдинов. Сеансы укрепления предпринимателей через обучение новым инструментам пройдут и для людей с ограниченными возможностями на площадке парапредпринимательства, «где им покажут, что их возможности в бизнесе могут быть практически безграничными», и для молодежи, только начинающей первые шаги в бизнесе, и - в виде деловой игры - для Лиги школьного предпринимательства.

Экспортерам обещают дать свой инструмент - как решить проблему сертификации товара, которая в ряде случаев может оказаться на столько дорогой, что в разы повышает стоимость товара, отпугивая производителей от важного и выгодного направления развития. Дополнительным инструментом для экспортеров может стать и одна из крупнейших - Белорусская спотовая товарно-сырьевая биржа, в работе с которой могут быть заинтересованы предприниматели, работающие в сфере производства и переработки сельхозпродукции.

Каждый год ульяновский предпринимательский форум расставляет новые акценты, обращая внимание участников на перспективные тренды и явления, на которые стоит обратить внимание. «Сегодня это - электронная торговля, которую пора осваивать всем, кто хочет выйти на новые уровни развития, и перезагрузка муниципалитетов в работе с предпринимательством. Мы завершаем в декабре обучение муниципальных команд развития и со следующего года хотим перезагрузить их деятельность. А на форуме, пригласив представителей наиболее успешных муниципалитетов России и зарубежья, - посмотреть и обсудить истории успеха, по-новому взглянуть на формирование делового климата, в том числе в сфере инвестиционной деятельности на муниципальном уровне.

Заметим, ульяновский бизнес-форум впервые тему развития предпринимательства намерен представить еще и как тему инвестиций. Вероятно, именно поэтому выступление губернатора региона Сергея Морозова с инвестпосланием, которое в прошлые годы звучало отдельно в январе-феврале, состоится именно в ходе бизнес-форума, основные участники которого - представители малого и среднего бизнеса.

По словам первого вице-премьера облправительства Марины Алексеевой, впервые оно будет строиться запросах самого бизнеса. Ранее был запущен опрос предпринимателей, потенциальных и действующих инвесторов с одним вопросом - «что могло бы стимулировать и совершенствовать деловую среду в регионе», в чем в первую очередь заинтересован предприниматель, принимая решение об инвестициях. Оказалось, что если раньше в первую очередь инвесторов интересовали налоговые льготы и иные преференции, то теперь эта тема перешла из топа на четвертое место (10% ответов), а на первом (42%) - наличие подготовленных кадров для инвестпроекта. На втором месте (30%) - наличие готовой инфраструктуры, на третьем (18%) - отсутствие проблем в контрольно-надзорной деятельности, законность проверок. На эти вопросы инвесторов и намерен ответить губернатор.

«Инвестпослание на этот раз нацелено на все сегменты в равной степени - как на крупный бизнес, так и на средний, и даже на малый», - отметила госпожа Алексеева.

«Надо признать, что эпоха крупных инвесторов завершилась, все большие транс-национальные компании уже пришли, и теперь идет серьезная борьба за малый бизнес, и любой, кто вкладывает в Родину любые, пусть даже сначала небольшие деньги, это и есть герой нашего времени, которому мы должны обеспечить всестороннюю поддержку», - добавил глава КРПП Руслан Гайнетдинов.