Корпоративные подарки «Конфаэль» — безграничный выбор изделий из настоящего шоколада

До Нового года 2020 остаются считанные недели. И если вы все еще ломаете голову над тем, как с максимальной пользой потратить бюджет, выделенный на закупку корпоративных новогодних презентов, то самое время обратиться за советом к экспертам рынка шоколадных подарков премиум-класса – специалистам шоколадной фабрики «Конфаэль» , почти 2 десятилетия специализирующейся именно на изготовлении поздравительных кондитерских изделий из настоящего, классического шоколада.



Более 20 шоколадных символов года для взрослых и детей

В первую очередь стоит обратить внимание на красочный новогодний каталог TIME 2020, который по пришедшей к нам с Востока традиции открывает домовитая и задорная крыса. В посвященном ей разделе вы найдете веселых мышек и крыс из белого и горького шоколада разных форм и размеров – от конфет-открыток до солидных натуралистичных крыс из горького шоколада. Для детей ваших сотрудников, клиентов и партнеров «Конфаэль» предлагает шоколадные раскраски с мышками и елочные игрушки в форме забавных мышат. И новинка этого каталога – драже «Настоящий хрустящий сыр» в белом шоколаде!

Подарки в солидном деловом стиле

Второй раздел каталога – сине-серебристая коллекция NEW TIME, принимающая эстафету «ревущих двадцатых» прошлого столетия. Динамичный ар-деко задает стиль оформления этих наборов шоколадных сладостей: строгая симметрия, выразительный контраст и ничего лишнего – отличный вариант для корпоративных подарков.

Впечатляюще презентабельны наборы в виде книг, которые могут включать в себя не только сладости, но и пледы, елочные украшения, праздничную посуду. Конфеты, декорированные узорами и поздравительными надписями созвучно общей концепции коллекции, станут гармоничным дополнением к шоколадным открыткам, наборам для новогоднего чаепития, прозрачным «звездочкам» с перламутровыми драже и кулечкам с орешками, печеньем и маршмелоу.

С особой душевностью – ретро-коллекция шоколадных презентов

Коллекция OLD TIME создана для того, чтобы вызывать теплые чувства и трогательные воспоминания. Ее основные цвета – алый и зеленый – подчеркивают красоту изящных золотистых надписей, тонких узоров и открыток в стиле ретро, как будто присланных в наши дни из романтичного XIX века. Эти симпатичные карточки вставлены в прорези на коробках, чтобы позже их можно было вынуть и сохранить в личной коллекции дорогих сердцу вещей.

А внутрь коробки почему бы не поместить не просто набор шоколадных конфет или желейного мармелада, а поздравительную сладкую телеграмму, комплект шоколадных комплиментов или несколько шоколадок, необычно украшенных орехами, цукатами и сублимированными ягодами. В расписных деревянных, ярких жестяных и обтянутых тканью шкатулках, больших плетеных корзинах и стильных подарочных пакетах найдется место для самых разных наборов сладких подарков коллегам, партнерам, друзьям и близким людям. Составить их с учетом всех важных нюансов помогут опытные маркетологи и менеджеры компании «Конфаэль».

SoloBox и другие способы сделать подарок особенным

Приготовить подарки десяткам или сотням людей, при этом ни разу не повториться и каждый презент сопроводить декоративным элементом с логотипом или слоганом вашего бренда? «Конфаэль» предоставляет для этого массу возможностей.

В онлайн-конструкторе SoloBox.ru на сайте компании можно создать любое количество уникальных наборов конфет с учетом вкусовых предпочтений каждого получателя подарка и быстро сгенерировать нужное количество вариантов оформления коробок с именами и фотографиями адресатов.

А в арсенале дизайнеров «Конфаэль» огромный выбор материалов и технологий брендирования и индивидуализации шоколадных подарков: сотни видов картона, текстиля, уникальные технологии шоколадной печати и большой парк высокотехнологичного полиграфического оборудования. И самое главное – горячее желание выполнить каждый заказ на непревзойденном уровне креатива и качества.