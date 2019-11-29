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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Танцуя на грани

В Нижегородской области все больше тех, кто не сможет расплатиться по кредитам.

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Число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам в области на 1 ноября этого года составило в Нижегородской области 19 099. Такие данные предоставило Национальное бюро кредитных историй. Зафиксирован рост количества тех, кого условно считают неспособными расплатиться по кредитам, на 7 процентов по сравнению с прошлым годом.

Причем еще в первом квартале, по подсчетам Объединенного кредитного бюро, в Нижегородской области проживало больше 12 тысяч потенциальных банкротов, и уже тогда это было больше 1 процента от общего числа заемщиков.

Экономический обозреватель Дмитрий Скворцов пояснил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что поскольку банкротство гражданина – дело относительно новое, то рост числа фактических банкротов может свидетельствовать не столько об ухудшении социально-экономического положения, сколько о повышении финансовой образованности граждан, начинающих использовать новые инструменты.

Однако, когда речь идет о росте числа именно потенциальных банкротов, это свидетельствует об ухудшении положения в регионе. Поскольку к потенциальным банкротам относят тех, кто имеет просроченный долг более 500 тыс. руб. сроком более 90 дней. Это весьма формальный признак, уравнивающий оценку граждан с месячными доходами, различающимися на порядок, но он позволяет в первом приближении понять общую картину.

В целом по России потенциальными банкротами могут себя назвать более миллиона граждан. За год их число увеличилось на пять процентов. Две трети плохих долгов приходится на сегмент потребкредитования.

В НБКИ в целом согласны с мнением Дмитрия Скворцова и предполагают, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов в ближайшем будущем стабилизируется.

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