Сотрудников саратовского минздрава заподозрили в злоупотреблении полномочиями

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту нарушений при поставке медицинским учреждениям технического оборудования. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц министерства здравоохранения региона по ч.1 ст. 285 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями»).



Как стало известно "Ъ-Средняя Волга", уголовное дело возбуждено 19 ноября. В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что в 2018 году учреждения здравоохранения Саратовской области заключили несколько контрактов с ООО «СМС-Технологии» (единственный учредитель и генеральный директор — Олег Сипягин) на поставку различной аппаратуры.

В частности, в больницы было поставлено восемь рентгеновских аппаратов на сумму около 49 млн руб., аппаратов УЗИ, аппаратов искусственной вентиляции легких.

Источник "Ъ-Средняя Волга" в правоохранительных органах отметил, что в ряде случаев следствие выявило в поставленных аппаратах признаки контрафакта, часть закупок была проведена по завышенной стоимости, в других случаях техника еще не была поставлена на момент ее регистрации в больницах. Сумма ущерба, отметил собеседник "Ъ-Средняя Волга", оценивается в сумму не менее 80 млн руб.

Сергей Петунин