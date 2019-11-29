Возбуждено уголовное дело из-за взятки в районную администрацию Самары

В отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело из-за посредничества во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. Деньги предназначались сотруднику районной администрации.

По данным следствия, 27 ноября 2019 года мужчина, находясь в салоне автомобиля, получил от гражданина 60 тыс. руб., пообещав передать денежные средства сотрудникам администрации Промышленного района. Деньги должны были обеспечить общее покровительство и не проведение проверочных мероприятий объектов розничной торговли.

Это не первый случай получения взятки в районных администрациях города. Ранее сообщалось, о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя отдела потребительского рынка администрации Октябрьского района Александра Фролова. Как сообщили в следственном комитете, с декабря 2017 года по август 2019 года чиновник неоднократно получал не менее 300 тыс. руб. от предпринимателя за несоставление протоколов об административных право­нарушениях.

Алена Смирнова