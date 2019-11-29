Депутаты выбрали главу Очера

Депутаты думы Очерского городского округа выбрали главу муниципалитета. Им стал начальник отдела кадров АО «Очерский машиностроительный завод», депутат Алексей Солодников. Его поддержали 13 народных избранников, присутствовавших на заседании. За альтернативного кандидата – безработного Олега Колесникова не было ни одного голоса. Срок полномочий нового главы составит 5 лет. Алексей Солодников был судим по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Судимость была снята в сентябре 1999 года.

В связи со сложением господином Солодниковым полномочий депутата, выборы по трехмандатному округу №3 проводится не будут, поскольку большая часть думцев, избранных по данному округу остаются депутатами.