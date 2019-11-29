Законность строительства кафе на эспланаде изучат в арбитраже

Прокуратура Перми подала иск к МКУ «Пермблагоустройство» из-за отсутствия разрешения на строительство на момент начала работ по строительству двух каф на эспланаде. Как сообщает «Новый компаньон», прокуратура считает, что тем самым были нарушены нормы Градостроительного кодекса РФ. В отношении МКУ возбуждено административное дело по ч. 1. ст. 9.5 КоАП РФ «О нарушении установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию».

Представители МКУ «Пермблагоустройство» заявили, что считают претензии надзорного органа необоснованными, все необходимые разрешения были получены.

Напомним, строительство кафе является частью проекта по реконструкции городской эспланады и финансируется из трех источников: бюджетов Перми, Пермского края, а также внебюджетных средств.

Пермский общественник Денис Галицкий пытался через суд признать кафе на городской эспланаде самовольными постройками. Однако суд установил, что строительство объектов ведется на земельном участке, предоставленном МКУ «Пермблагоустройство» «в установленном законом порядке и с учетом разрешенного использования земельного участка с учетом ограничений, связанных с установленной зоной охраны природного ландшафта». При этом также пришел к выводу, что «строительство зданий кафе ведется без получения соответствующего разрешения на строительство».