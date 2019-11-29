Глава Воронежа Вадим Кстенин провёл личный приём граждан

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Основные вопросы, с которыми обратились воронежцы к градоначальнику в общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, касались благоустройства придомовых территорий, ремонта внутридомовых коммуникаций и так далее.



Так, жительница дома № 17 по улице Кривошеина, Людмила Ермолаева обратилась к мэру с вопросом о благоустройстве дворовой территории. По её словам, двор давно требует к себе внимания: разбито асфальтовое покрытие, детская площадка пришла в негодность. Горожане обращались в управу района с заявкой на проведение комплексного благоустройства, но сроки проведения работ отодвигались.

– Очень надеюсь, что, наконец, у нас будет нормальный двор, потому что во дворе меняли трубы. Сегодня всё перекопано: асфальтового покрытия практически нет, ужасные ямы. А после демонтажа старого оборудования остались металлические штыри, – пояснила Людмила Ивановна.

Мэр Вадим Кстенин пояснил, что в настоящее время двор включили в программу комплексного благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая является составной частью национального проекта «Жильё и городская среда». Двор будет благоустроен за счёт средств консолидированного бюджета уже в будущем году. Также глава города поручил в ближайшие дни ликвидировать торчащие из земли штыри – остатки срезанной детской площадки.

Присутствовавший на приёме руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха также подтвердил, что в будущем году по выбору граждан запланирован обширный перечень работ по благоустройству дворовой территории.

— Проработайте с ресурсоснабжающими организациями график работ по ремонту коммуникаций. Недопустимо, когда из-за отсутствия синхронизации, новое асфальтовое покрытие приходится вскрывать, чтобы заменить ветхие трубы. Поэтому под всеми отремонтированными проездами, вновь установленными детскими площадками не должно быть старых коммуникаций, – поручил мэр Вадим Кстенин руководителю управления ЖКХ.

Антонина Цветкова – жительница улицы Волго-Донской попросила помочь снести бесхозное здание рядом с многоэтажкой. Пенсионерка рассказывает, что сейчас его используют люди без определенного места жительства, там постоянно случаются пожары.

— Выясните, кому принадлежит постройка, кто собственник. Если оно бесхозное, то его надо оформить в городскую собственность и снести, – поручил Вадим Кстенин заместителю руководителя управы Левобережного района Ивану Молоканову.

Также Антонина Ивановна пожаловалась на сухостойные деревья возле дома. Мэр поручил на месте провести обследование деревьев и оценить их состояние, а также объем работ. Затем, после получения порубочного билета, провести опиловку.

Житель дома № 15 по улице Героев Сибиряков Анатолий Бобров пожаловался на текущую в подвале канализацию. По его словам, дом также не был подготовлен должным образом к отопительному сезону.

— У нас происходил регулярный засор канализации в подвале. Из-за этого жить невозможно: сыро, запах ужасный. Обращения в управляющую компанию не давали результата, проблема повторялась снова и снова, – посетовал Анатолий Федорович.

Как пояснил руководитель управы Советского района Олег Копытин, по указанному адресу силами ресурсоснабжающей организации ООО «РВК-Воронеж» уже выполнены работы по промывке дворовой канализационной сети и очистке смотровых колодцев от корней и ила.

— Подвал ваш приведут в порядок, – пообещал мэр. И поручил руководителю управы Олегу Копытину и руководителю управления ЖКХ Дмитрию Соломахе взять ситуацию на контроль.

— Мы видим, что ситуация с засором повторяется из раза в раз, поэтому возможно дело не в доме, а имеет место какая-то системная проблема. Сейчас утечка и ее причины устранены, но если ситуация повторится – обращайтесь сразу к руководителю управы, – сказал Вадим Кстенин.

Ход работ по решению проблем, поднятых в ходе приема в общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, остаются на личном контроле у главы города.