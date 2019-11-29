Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко до конца 2019 года

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились встретиться до конца нынешнего года, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о дате заседания Высшего совета союзного государства и возможной двусторонней встрече. Будет ли это именно двусторонняя встреча, или заседание Высшего совета союзного государства, господин Песков не уточнил.

«Пока я не буду делать официального заявления, собственно вчера (28 ноября.— “Ъ”) в Бишкеке было краткое общение между президентами Путиным и Лукашенко, и они условились, что до Нового года они встретятся, я не буду пока анонсировать, мы это обязательно это сделаем в ближайшее время»,— сказал журналистам пресс-секретарь.

Как ранее писал “Ъ”, Владимир Путин и Александр Лукашенко должны согласовать «дорожные карты» экономической интеграции России и Белоруссии, по которым не удалось договориться правительствам. Изначально планировалось, что президенты встретятся в Москве 8 декабря — в этот день исполнится 20 лет договору о создании Союзного государства России и Белоруссии. Однако теперь обсуждается возможность провести встречу раньше — 7 декабря.

Подробности — в материале “Ъ” «Президенты России и Белоруссии сыграют в "дорожные карты"».