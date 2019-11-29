Lacoste запустили городской квест Croco Mania

Старт городского квеста Croco Mania, приуроченного к выходу новой коллекции Croco Magic, отпраздновали на секретной вечеринке в Bosco MISHKA Bar. Селебрити и digital-инфлюенсеры отправились на поиски архивного логотипа бренда в одной из секретных локаций ГУМа. С сегодняшнего дня похожий экспириенс смогут пережить все желающие: до 15 декабря архивный логотип бренда, воспроизведенный в новой коллекции, «cпрячется» в модных локациях Москвы. Игрушечных крокодилов можно встретить в театрах, барах и кафе. Для получения подарка необходимо сделать селфи с крокодилом и показать фото в бутике бренда.

Среди гостей секретной вечеринки были: Юлианна Караулова, Анжелика Тиманина, Ксения Чилингарова, Анастасия Меськова, Ясмина Муратович, Василиса Гусарова, Федор Гамалея, Андрей Романов, Василий Маляр, Игорь Лантратов, Слава Глушков, Саша Смит, Игорь Андреев и другие.