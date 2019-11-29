Более 19 тысяч нижегородцев признаны потенциальными банкротами По сравнению с прошлым годом их стало больше почти на семь процентов.

19,1 тысячи потенциальных граждан-банкротов проживают в Нижегородской области. Их количество по сравнению с прошлым годом выросло почти на 7 процентов.

Такие данные обнародовало Национальное бюро кредитных историй.

К потенциальным банкротам относят тех, кто имеет просроченный долг более 500 тыс. руб. сроком более 90 дней. В целом по России число таких граждан к ноябрю выросло на 5 процентов и достигло 1 млн человек.

Экономический обозреватель Дмитрий Скворцов пояснил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что институт банкротства физических лиц в России сравнительно недавно возник, поэтому рост количества банкротства физических лиц можно рассматривать не только как признак экономического неблагополучия, но и как свидетельство более широкого распространения финансовой грамотности. Люди, которые не могут выплатить взятые ранее кредиты, перестают бегать от коллекторов и прятаться, а начинают проходить юридически чистую прозрачную процедуру. По словам эксперта, не все об этом узнали сразу, и не сразу появилось нужное количество юридических контор, которые предоставляют эту услугу, не сразу люди поняли, что это дает и чего они лишаются, проходя эту процедуру. Собеседник «ЪFM НН» предполагает, что сейчас таких людей стало больше, что и привело к увеличению статистической цифры.

По итогам первого квартала года Объединенное кредитное бюро насчитало в Нижегородской области 12 200 потенциальных граждан-банкротов, что составляло 1,1% от общего числа заемщиков.