«Под раковой маской скрывается добротный пивной ресторан»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, что можно попробовать в заведениях сети.

В ближайшие дни затронем тему сетевых заведений. Бывает так, что появится один ресторан, потом второй, еще и еще — и вот уже все говорят о новой сети, чье присутствие на карте Москвы просто нельзя не замечать. На этой неделе сразу две таких «сетки» привлекли мое внимание, и я решила, что самое время о них поговорить. Сегодня расскажу о сети гастробаров с устрашающим названием «Раковая» — теперь их пять, последняя только что открылась на Ходынке, а первой исполнилось уже три года. Раки, приготовленные 20 авторскими способами, по-прежнему составляют основу меню, как и всевозможное разливное пиво — основа барной карты.

Кроме самих раков, в заведении есть крабы, креветки, мидии и довольно внушительное меню a la carte, которое лишний раз доказывает, что любой моноконцепт в Москве постепенно обрастает дополнительными опциями и предложениями как корабль ракушками. Сеть «Раковых» доказывает этот постулат с помощью хрустящих карасей, ладожского судака, свиных ребер барбекю и воронежского рибая с жареным картофелем, а также тартара из черных груздей со сметаной и горохового супа с копчеными ребрами. В общем, под раковой маской теперь скрывается добротный пивной ресторан, что и требовалось доказать. На Ходынке заведение еще и украшает модный интерьер с винтажными предметами и огромной картиной на бетоне в технике Бенкси, на которой, конечно же, присутствует вареный рак.